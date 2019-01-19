Магія чарівної Меган: герцогиня Сассекська незвичним способом допомогла знайти собаці житло

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Меган Маркл з собакою Міні
Меган Маркл з собакою Міні / Twitter / @KensingtonRoyal

Популярність Меган Маркл як у Великобританії, так і за її межами значно зросла. Відтак прихильники з усього світу ретельно стежать за публічними виходами герцогині Сассекської і всіляко намагаються бути схожими на неї.

Нещодавно Меган Маркл відвідала одну з організацій, яку королева Єлизавета ІІ виділила для її патронажу. Герцогиня Сассекська обрала бюджетну сукню та зустрілась з представниками благодійної організації Mayhew. Об'єднання допомагає безпритульним тваринам знайти господарів. Окрім цього, Mayhew допомагає британським безхатькам отримати освіту і місце для проживання.

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В рамках цього візиту вагітна Меган Маркл звернула увагу на маленького собаку з кличкою Міні. Згідно з фото, тварина настільки сподобалась герцогині Сассекській, що вона взяла її на руки та ніжно погладжувала. Ймовірно, Меган не відмовилась би від такого домашнього улюбленця, однак у неї вже є дві собаки.

Знімки, зроблені з дружиною принца Гаррі, миттю стали вірусними. Чарівні фото поширили тисячі користувачів мережі та всі світові ЗМІ. За лічені дні після візиту Меган Маркл до організації Mayhew представники Кенсінгтонського палацу повідомили, що собака Міні знайшов новий дім. За їх даними, нова власниця назвала тваринку на честь герцогині – Меггі.

Меган Маркл на зустрічі з представниками благодійної організації
Меган Маркл на зустрічі з представниками благодійної організації / Twitter / @KensingtonRoyal

Меган Маркл допомогла собаці знайти нове житло
Меган Маркл допомогла собаці знайти нове житло / Twitter / @KensingtonRoyal

Нагадаємо, що Її Величність Єлизавета ІІ передала Меган Маркл два своїх патронажі – Королівський національний театр і Асоціацію університетів Співдружності (Association of Commonwealth Universities). Окрім цього, герцогиня Сассекська опікуватиметься та популяризуватиме благодійні проекти Smart Works і Mayhew. Організації допомагають жінкам працевлаштуватись та дбають про безпритульних людей і тварин.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Світ тварин
Джерело: 24 Канал
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