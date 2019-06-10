Макіяж на випускний 2019: головні тренди та красиві ідеї у фото та відео

Красивий макіяж на випускному вечорі неабияк доповнить романтичний та особливий образ випускниці. Звісно, кожна дівчина відчуває себе у випускний вечір принцесою. Тож, аби ви запам'ятали цей день надовго, ми підготували для вас різноманітні варіанти трендового макіяжу на випускний 2019.

Красивий макіяж на випускний – один з основних елементів для довершення цілісного образу. Підібравши красиве випускне плаття, яскраві аксесуари та створивши неперевершену зачіску, – не забудьте виділити час на створення якісного та трендового макіяжу.

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Трендовий макіяж 2019:

– натуральні та доглянуті брови;

– різнокольорова туш для вій;

– сяюча помада;

– різнокольорові стрілки на повіках;

– синьо-сірі тіні;

– червоні тіні;

– ультрафіолетові тіні.

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Секрети макіяжу, які потрібно знати кожній дівчині

– насичені відтінки краще відкласти до вечора. Вдень використовуйте стриману кольорову гаму. Яскраві фарби будуть виглядати недоречно чи навіть вульгарно;

– денне світло підкреслить всі недоліки, тому денний макіяж повинен бути максимально природним, виконаним акуратно. Віддайте перевагу приглушеним, пастельним тонам. Такий мейкап підкреслить привабливі риси обличчя, приховуючи недоліки;

– щоб оцінити правильно свій макіяж, потрібно його наносити при природному яскравому освітленні. Лампи штучного світла спотворюють не тільки колір обличчя, але і підібрані відтінки декоративної косметики;

– будь-який макіяж наноситься тільки на очищену зволожену шкіру. Сухість, лущення, нерівності можуть зіпсувати враження навіть при майстерно нанесеній косметиці. Здорова доглянута шкіра обличчя – найкраща основа для будь-якого макіяжу.

Природний макіяж – натуральні брови, нюдові відтінки



Природний макіяж

Природний макіяж – це, в першу чергу, точно підібраний тон основи і нейтральні відтінки. Для тих, хто не любить яскравих помад та викликаючих мейків – зробіть красивий природний макіяж, який лише підкреслить вашу красу.

1. Основа

За допомогою ВВ-крему необхідно вирівняти тон шкіри обличчя. Таким чином ви підкреслите природний відтінок шкіри.



2. Підсвічування

За допомогою пензлика нанесіть світлі нейтральні тіні на всю поверхню повіки. Будьте обережними і не перестарайтеся.

3. Підкреслення

Нанесіть туш на вії – найкраще підійде туш з ефектом подовження та розділення.



4. Рум'яна

Візьміть на пухнатсий пензлик трохи рум'ян і нанесіть їх на щоки. Рух має йти від зовнішнього краю обличчя у напрямку до носа. Відтінок пудри повинен бути якомога ближче до вашого природного тону шкіри, також стежте за тим, щоб після нанесення на обличчі не залишилося видимих ліній.

5. Губи

Нанесіть на губи кремову помаду природного відтінку.

Як зробити природний макіяж на випускний 2019:

Макіяж різнокольоровою тушшю

Сьогодні вже нікого не здивуєш кольоровою тушшю. Візажисти не обмежуються тільки чорним кольором. За допомогою кольорової фарби для вій дуже легко можна підкреслити природний колір райдужної оболонки очей. За допомогою кольорової туші набагато простіше і швидше зробити ефектний яскравий макіяж, адже кольорова туш набагато виграшніше виділяє та підкреслює очі, ніж її чорний аналог.



Макіяж на випускний з кольоровою тушшю

Для того, аби дізнатися, яка саме туш вам ідеально підійде – треба витратити доволі багато часу і вдатися до експериментів. Щоб не витрачати кошти на придбання засобів, в кольорі яких ви не впевнені, підіть до майстра-візажиста, який підбере саме ваш відтінок. Інший спосіб вибрати туш – піти у косметичний магазин, у якому є пробники будь-якого продукту. Там ви зможете перевірити, як виглядає той або інший відтінок, і купити той, який найбільше сподобався.



Макіяж на випускний з кольоровою тушшю

Як зробити макіяж на випускний з кольоровою тушшю:

Макіяж з сяючою помадою

Сяючі губи – символ жіночності, краси та витонченості. Вони створюють ефект свята та гарно виглядають на усіх фотографіях. Візуально збільшити губи можна за допомогою певних кольорів, текстури та різноманітних способів нанесення блисків та помад.



Макіяж на випускний з сяючою помадою

Як зробити сяючий макіяж на випускний:

Макіяж з різнокольоровими стрілками на повіках

Стрілки краще використовувати подвійні і двоколірні. Головний тренд сезону – арабські стрілки, подвійні та кольорові. Щодо вій, то можна використати маленькі накладні вії, які доповнять натуральний макіяж.



Стрілки в макіяжі



Макіяж на випускний 2019



Макіяж на випускний вечір

Як зробити макіяж на випускний з різнокольоровими стрілками:

Макіяж з яскравими тінями

Карооким випускницям рекомендується створювати яскравий відтінок і додавати в макіяж блиск та мерехтливиі текстури. Найбільше підійдуть фіолетовий тон, золотий, смарагдовий і класичне бежево-коричневе поєднання. Також чудово підійде димчастий макіяж зі світлим золотистим відтінком на внутрішніх куточках повіки.



Яскравий макіяж 2019

Блакитнооким володаркам очей підійде поєднання густих вій і яскравої червоною помади. Візажисти радять віддавати перевагу рожевим тіням, блакитним та золотавим.



Макіяж на випускний

Зеленим очам пасують золоті, сріблясті, червоні, фіолетові і зелені відтінки. Сірооким також варто орієнтуватися на таку колірну палітру. Димчастий макіяж підкреслить природну красу очей, а стрілки і тіні в червоних і золотистих тонах створять яскравий контраст з холодним відтінком очей.



Приклад яскравого макіяжу на випускний 2019

Як зробити яскравий макіж на випускний 2019: