Маколей Калкін матиме роман із 71-річною жінкою в "Американській історії жахів"

Автори рейтингового серіалу "Американська історія жахів" вже розпочали створення сценарію до 10 сезону. У мережу потрапили кілька деталей кінострічки, які наробили галасу. Зокрема, у серіалі з'явиться актор Маколей Калкін, який матиме роман із 71-річною Кеті Бейтс.

Про це розповів один з авторів "Американської історії жахів" Раян Мерфі, передає People. За його словами, через пандемію коронавірусу зйомки 10 сезону можуть розпочатись із запізненням. Наразі творці серіалу працюють над сценарієм та ведуть перемовини з акторами.

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Що таке "Американська історія жахів"?Популярний серіал, створений Раяном Мерфі та Бредом Фолчеком. За їхнім задумом, кожен сезон має свій особливий сюжет та персонажів, які не повторюються. "Американська історія жахів" має як вигадані сюжети, так і запозичені з реальних подій. Вперше він вийшов на телеекрани у жовтні 2011 року.

Відомо, що на участь у зйомках вже погодився 39-річний Маколей Калкін, найбільш відомий за фільмами "Сам удома". У 10 сезоні серіалу йому дістанеться досить пікантна роль.

"Мені завжди подобалися роботи Маколея Калкіна. Подобався фільм "Один вдома" і його наступні ролі. У мене з'явилася одна божевільна ідея. Я розповів йому про неї по телефону – про персонажа, якого запропонував зіграти, хоча зазвичай не розкриваю деталі матеріалу. Я повідомив Маколею, що у його персонажа буде божевільний секс з героїнею Кеті Бейтс. Після деякої паузи він відповів: "Схоже, це та роль, для якої я був народжений", – поділився Раян Мерфі.



Маколей Калкін отримав роль у серіалі "Американська історія жахів" / NYP

Для Маколея Калкіна участь у 10 сезоні "Американської історії жахів" стане дебютною. А от 71-річна Кеті Бейтс вже знана акторка серіалу.

Наразі тему наступного сезону ще не оголосили. Однак відомий акторський склад нової "Американської історії жахів": там глядачі побачать Сару Полсон, Евана Пітерса, Біллі Лурд, Леслі Гроссман, Фінна Віттрока, Лілі Рейб, Адіна Портер. Зйомки розпочнуться після завершення карантину.

Ми чекаємо на завершення пандемії. Я радий, що Маколей Калкін погодився долучитись до проєкту, бо хочу налагодити співпрацю з ним,

– додав Раян Мерфі.

Окрім цього, у мережі автор серіалу анонсував новий сезон "Американської історії жахів". Сценарист і режисер опублікував моторошний постер, який викликав захват у прихильників кінострічки.