Маколей Калкін повертається на екрани: актор зіграє в "Американській історії жахів"
Приєднання Маколея Калкіна до акторського складу серіалу "Американська історія жахів" стало справжнім поверненням року. Фанати зірки фільму "Сам удома" з нетерпінням чекають моменту, коли побачать свого кумира на екрані.
Про те, що Маколей Калкін нарешті повернувся до зйомок в кіно повідомив творець проєкту "Американська історія жахів" (American Horror Story) Раян Мерфі. Сценарист опублікував відповідний допис на своїй сторінці в інстаграмі.
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Раян Мерфі зазначив, що Маколей Калкін зіграє в очікуваному 10 сезоні стрічки. Крім нього у серіалі зніматимуться Сара Полсон та Еван Пітерс, які в 9 сезоні залишили фанатів серіалу без своєї участі. Кеті Бейтс, Біллі Лурд і Фінн Уіттрок незмінно виконуватимуть свої ролі, які дісталися їм ще у 2011 році.
Варто додати, що Маколей Калкін протягом багатьох років не брав участь у великих проєктах. Втім, саме його досі асоціюють з зимовими канікулами та різдвяною атмосферою, адже завдяки ролі Кевіна МакКалістера у фільмі "Сам удома" він прославився на весь світ, будучи 10-річним хлопчиком.
Щодо 10 сезону серіалу "Американської історії жахів", творці поки що не розкривають деталей сюжету та не називають точної дати прем'єри. Відомо лише, що реліз запланований на 2020 рік.
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