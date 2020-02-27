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Маколей Калкін повертається на екрани: актор зіграє в "Американській історії жахів"

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Маколей Калкін / Instagram / @culkamania

Приєднання Маколея Калкіна до акторського складу серіалу "Американська історія жахів" стало справжнім поверненням року. Фанати зірки фільму "Сам удома" з нетерпінням чекають моменту, коли побачать свого кумира на екрані.

Про те, що Маколей Калкін нарешті повернувся до зйомок в кіно повідомив творець проєкту "Американська історія жахів" (American Horror Story) Раян Мерфі. Сценарист опублікував відповідний допис на своїй сторінці в інстаграмі.

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Раян Мерфі зазначив, що Маколей Калкін зіграє в очікуваному 10 сезоні стрічки. Крім нього у серіалі зніматимуться Сара Полсон та Еван Пітерс, які в 9 сезоні залишили фанатів серіалу без своєї участі. Кеті Бейтс, Біллі Лурд і Фінн Уіттрок незмінно виконуватимуть свої ролі, які дісталися їм ще у 2011 році.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Варто додати, що Маколей Калкін протягом багатьох років не брав участь у великих проєктах. Втім, саме його досі асоціюють з зимовими канікулами та різдвяною атмосферою, адже завдяки ролі Кевіна МакКалістера у фільмі "Сам удома" він прославився на весь світ, будучи 10-річним хлопчиком.

Щодо 10 сезону серіалу "Американської історії жахів", творці поки що не розкривають деталей сюжету та не називають точної дати прем'єри. Відомо лише, що реліз запланований на 2020 рік.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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