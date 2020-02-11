24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Маколей Калкін позував для обкладинки глянцю: зухвалі фото

96 Читать новость на русском
Маколей Калкін / Фото: Esquire

Відомий американський актор, зірка фільмів "Сам удома" та "Сам удома 2" Маколей Калкін став героєм відомого глянцю.

Маколей Калкін позував для березневого випуску журналу Esquire та прикрасив його обкладинку. Також знаменитий актор дав інтерв’ю виданню та прокоментував скандал із Майклом Джексоном після виходу документальної стрічки про співака.

Читайте також: Кендалл Дженнер, Белла та Джіджі Хадід у кампейні Burberry: зіркова зйомка

Улюбленець мільйонів позував у фотосесії в надзвичайно стильних та розкішних образах від Gucci, Dolce & Gabbana та Saint Laurent. Проте найбільш ефектною стала світлина, на якій Калкін постав у зухвалій позі. Він одягнутий в чорний халат та з нафарбованими нігтями.

Маколей Калкін
Маколей Калкін на обкладинці журналу Esquire / Фото: Esquire

Щодо скандалу з фільмом про життя Майкла Джексона "Залишаючи Неверленд" Маколей сказав, що нічого не помічав за музикантом. Також актор додав, що досі вважає себе другом покійного виконавця.

Він ніколи нічого поганого мені не робив. І я не бачив, щоб він щось робив. У мене немає причин щось приховувати, особливо зараз. Майкл помер. І якби мені було про що поговорити, я б точно не мовчав. Але немає, я ніколи нічого не бачив,
– розповів Маколей Калкін. 

Маколей Калкін
Маколей Калкін у зйомці для журналу Esquire / Фото: Esquire

Маколей Калкін
Маколей Калкін позує для видання Esquire / Фото: Esquire

Маколей Калкін
 Зухвалий Маколей Калкін / Фото: Esquire

Маколей Калкін
Маколей Калкін для журналу Esquire / Фото: Esquire

Маколей Калкін
Маколей Калкін / Фото: Esquire

 

Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
сьогодні
6933
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:37 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 13204
сьогодні 18:26 "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)": дівчачий Дедпул на мінімалках
Юлія Ліпенцева 192
сьогодні 17:36 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 1221
сьогодні 16:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 6932
сьогодні 13:40 Найкращі друзі – діаманти: найдорожчі прикраси Оскара-2020
Марта Вересюк 1441
Новини
Більше новин
Залиште відгук