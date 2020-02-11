Маколей Калкін позував для обкладинки глянцю: зухвалі фото

Відомий американський актор, зірка фільмів "Сам удома" та "Сам удома 2" Маколей Калкін став героєм відомого глянцю.

Маколей Калкін позував для березневого випуску журналу Esquire та прикрасив його обкладинку. Також знаменитий актор дав інтерв’ю виданню та прокоментував скандал із Майклом Джексоном після виходу документальної стрічки про співака.

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Улюбленець мільйонів позував у фотосесії в надзвичайно стильних та розкішних образах від Gucci, Dolce & Gabbana та Saint Laurent. Проте найбільш ефектною стала світлина, на якій Калкін постав у зухвалій позі. Він одягнутий в чорний халат та з нафарбованими нігтями.



Маколей Калкін на обкладинці журналу Esquire / Фото: Esquire

Щодо скандалу з фільмом про життя Майкла Джексона "Залишаючи Неверленд" Маколей сказав, що нічого не помічав за музикантом. Також актор додав, що досі вважає себе другом покійного виконавця.

Він ніколи нічого поганого мені не робив. І я не бачив, щоб він щось робив. У мене немає причин щось приховувати, особливо зараз. Майкл помер. І якби мені було про що поговорити, я б точно не мовчав. Але немає, я ніколи нічого не бачив,

– розповів Маколей Калкін.



Маколей Калкін у зйомці для журналу Esquire / Фото: Esquire



Маколей Калкін позує для видання Esquire / Фото: Esquire



Зухвалий Маколей Калкін / Фото: Esquire



Маколей Калкін для журналу Esquire / Фото: Esquire