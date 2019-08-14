Медовий Спас або Маковія: що можна і не можна робити в цей день

Медовий Спас або Маковія – це перший із трьох Спасів, який святкують 14 серпня. В Україні свято Маковія пов'язане з шануванням мучеників-братів Маккавеїв, які прийняли смерть в ім'я віри. Цього дня християни святять у церкві мед та мак.

За церковним переказо, колись у Константинополі вирувала страшна епідемія. І саме у цей день з храму Святої Софії винесли частинку хреста, на якому був розп'ятий Ісус, щоб нею освятити воду в водоймах.

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Після цього ритуалу епідемія в місті закінчилася. На Медовий Спас освячують воду в річках і криницях, тому Медовий Спас ще називають Мокрим.

Що можна робити у Медовий Спас

1. У Медовий Спас прийнято купатися у річці. За прикметами, купання оздоровить людей та надасть їм сили на увесь рік.

2. Освяченим маком, який ви принесете з церкви, треба посипати кути кімнат, щоб захистити себе та близьких від нечистої сили. Квіти з освяченого букету залишити висихати за іконою до весни.



У маковійчику є чорнобривці, деревій, жоржини, базилік, полин, барвинок, чебрець

Що не можна робити у Медовий Спас

1. Після Маковія, 15 серпня, купатися вже не можна, адже вода стає холоднішою і можна сильно захворіти.

2. Цього дня не можна працювати в полі та на городі і займатися важкою фізичною працею, адже Медовий Спас – релігійне свято.

3. Не бажайте у це свято нікому зла, не вживайте поганих слів та не накопичуйте у собі пліток та образ.

4. На Маковія не можна гучно розмовляти та кричати. Річ у тім, що гучні звуки лякають бджіл, які у цей день збирають мед.