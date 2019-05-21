Макс Барських осоромився під час вечірки Каннського кінофестивалю: відео

У Франції триває одна з найпрестижніших подій року – Каннський кінофестиваль. До світського заходу долучився українець Максим Барських, який гастролює в РФ та отримує там премії. Однак його присутність на вечірці обернулась несподіваним курйозом.

Під час елітної вечірки Макс Барських танцював разом з іншими зірками. Однак просто посеред танцмайданчика в нього впав бокал з напоєм та розбився. Артист це помітив та зробив вигляд, що нічого не було. За лічені секунди він відійшов від розбитого келиха та зі сміхом спостерігав, як гості вечірки прибирають скло за ним.

Читайте також: Скандал на Каннському кінофестивалі: журналістку не пропускали на захід через її взуття

Відео курйозу Макс Барських не приховував та сам опублікував на офіційній Instagam-сторінці. До ролика артист додав коментар, в якому констатував скоєне.

Коли ти впустив коктейль посеред танцполу, і зробив вигляд, що це не ти,

– написав Макс Барських.

Чимало користувачів мережі вибухнули обуренням від відео: "Не смішно, і це не веселе відео. Максе, ти вже дорослий чоловік і стояти та реготати над тим, що за тобою прибирає розбитий стакан і розлиту випивку інша людина... Взагалі, що ти хотів показати в цьому відео: що ти зірка, тобі можна все, чи що тобі вже пора закінчувати пити?"

Участь Макса Барських у Каннському кінофестивалі залишалась під питанням. Напередодні поїздки до Франції артист потрапив в аварію в США. Співак розтрощив авто, однак сам не постраждав. Попри це менеджери Макса Барських заявили: якщо лікарі виявлять струс мозку – артист не зможе здійснити переліт до Канн.