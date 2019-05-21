Макс Барських осоромився під час вечірки Каннського кінофестивалю: відео

1197 Читать новость на русском
Макс Барських осоромився в Каннах
Макс Барських осоромився в Каннах / politeka.net

У Франції триває одна з найпрестижніших подій року – Каннський кінофестиваль. До світського заходу долучився українець Максим Барських, який гастролює в РФ та отримує там премії. Однак його присутність на вечірці обернулась несподіваним курйозом.

Під час елітної вечірки Макс Барських танцював разом з іншими зірками. Однак просто посеред танцмайданчика в нього впав бокал з напоєм та розбився. Артист це помітив та зробив вигляд, що нічого не було. За лічені секунди він відійшов від розбитого келиха та зі сміхом спостерігав, як гості вечірки прибирають скло за ним. 

Читайте також: Скандал на Каннському кінофестивалі: журналістку не пропускали на захід через її взуття

Відео курйозу Макс Барських не приховував та сам опублікував на офіційній Instagam-сторінці. До ролика артист додав коментар, в якому констатував скоєне. 

Коли ти впустив коктейль посеред танцполу, і зробив вигляд, що це не ти,
– написав Макс Барських. 

Чимало користувачів мережі вибухнули обуренням від відео: "Не смішно, і це не веселе відео. Максе, ти вже дорослий чоловік і стояти та реготати над тим, що за тобою прибирає розбитий стакан і розлиту випивку інша людина... Взагалі, що ти хотів показати в цьому відео: що ти зірка, тобі можна все, чи що тобі вже пора закінчувати пити?"

Участь Макса Барських у Каннському кінофестивалі залишалась під питанням. Напередодні поїздки до Франції артист потрапив в аварію в США. Співак розтрощив авто, однак сам не постраждав. Попри це менеджери Макса Барських заявили: якщо лікарі виявлять струс мозку – артист не зможе здійснити переліт до Канн. 

blog_ava
Що відомо про Володимира Зеленського: біографія президента України
сьогодні
32717
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Каннський кінофестиваль Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Покемон детектив Пікачу": Раян Рейнольдс в ролі пухнастого покемона
сьогодні 11:00 "Покемон детектив Пікачу": Раян Рейнольдс в ролі пухнастого покемона
Юлія Ліпенцева 254
Антирейтинг Євробачення-2019: хто набрав найменшу кількість балів
19 травня 19:32 Антирейтинг Євробачення-2019: хто набрав найменшу кількість балів
5876
Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження
19 травня 10:02 Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження
Марта Вересюк 1802
Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
19 травня 02:31 Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
2809
"Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
18 травня 17:38 "Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
Юлія Ліпенцева 721
Новини
Більше новин
Залиште відгук