Макс Барських потрапив у серйозну ДТП: з'явилась реакція виконавця

Український співак Макс Барських, який часто гастролює в Росії, потрапив у ДТП в США. Інцидент трапився вчора, 7 травня, в Лос-Анджелесі, де останні півроку артист записує новий альбом. Виконавець повідомив, що "з ним все добре".

Про аварію 29-річний Макс Барських сповістив у своєму Instagram. На світлині можна побачити, як бампер його автомобіля вщент розбито. Представники виконавця повідомляють, що життя Барських врятували ремені безпеки – він був пристебнутий і їхав на помірній швидкості. Після зіткнення з іншим автомобілем музикант відбувся дрібними ударами і подряпинами, але через задимлення машини йому не відразу вдалося покинути салон. Наразі життю співака нічого не загрожує.

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Я забуваю цінувати кожен момент свого життя. Сьогодні, перебуваючи на межі, я зрозумів, як це важливо. Будьте уважні і цінуйте все, що маєте, і всіх, хто навколо,

– залишив філософські роздуми співак після ДТП на сторінці.

Він наголосив, щоб його фанати "обов'язково пристібалися ременями безпеки, адже це може врятує ваше життя". У підсумку Барських додав, що з ним все добре і що фанатам не варто хвилюватись.

Додамо, що менше тижня тому у ДТП в Росії потрапив російський виконавець Влад Топалов – чоловік української ведучої Регіни Тодоренко. Внаслідок інциденту також ніхто не постраждав – пошкоджень зазнали лише автомобілі.

Що відомо про Макса Барських? Український артист, справжнє ім'я якого Микола Бортник, народився у Херсоні, але після закінчення школи переїхав у Київ, де й здобув вищу освіту. Дебют співака відбувався у 2008 році, коли він став учасником популярного музичного шоу "Фабрика зірок 2". Відтоді він записав декілька успішних платівок, здебільшого російською мовою, та отримав чимало нагород. Під час війни на сході України Макс Барських часто гастролював та продовжує виступати і отримувати нагороди в Росії.