Макс Корж повертається до "самого мурашного Києва"

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Макс Корж на концерті в "Мінськ-арена"
Макс Корж на концерті в "Мінськ-арена"

Білоруський музикант Макс Корж встиг об'їздити США, дати кілька концертів в Європі, анонсував великий "сольник" на батьківщині, а тепер після невеликої перерви повертається до Києва.

Зі столицею України музиканта давно пов'язують особливі стосунки. І вже цьогоріч, 20 червня, на київському стадіоні "Динамо", анонсований чималий "движ".

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Макс Корж рідко дає інтерв'ю – можливо, завдяки цьому і "залишається своїм". Про білоруського музиканта відомо небагато: відрахувався з універу, пішов в армію та прямо під час служби став... зіркою. З армії Макс Корж повернувся "Братиком тисяч" – завдяки хіту "Небо поможет нам", який розлетівся соціальними мережами.

Макс Корж - Небо поможет нам: дивіться відео 

З того часу Макс Корж записав п'ять альбомів, зняв понад 20 кліпів, дав сотні концертів. А його фани збирають цілі бас-тури на концерти та вважаються наймасштабнішою фан-спільнотою на пострадянському просторі. При всіх своїх успіхах "малий" веде невибагливий спосіб життя. Як і раніше, записує близькі та зрозумілі всім треки. Макс, не змінюючи курсу, впевнено продовжує йти своїм шляхом, який, на даний момент, і веде його до футбольних стадіонів.

Макс Корж - Горы по колено: дивіться відео 

Нещодавно у своєму інстаграмі Макс поділився фрагментом концертного відео з підписом: "Один з найбільш мурашних виходів. Згадалися 2 Мінськ-Арени та самий мурашний Київ після заборони!"


Концерт Макса Коржа 

А тепер – несподівано – вже завтра, 23 січня, розпочнеться продаж квитків у Києві. На концерт, який відбудеться аж 20 червня на стадіоні "Динамо". Оце так старт!

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Теги: LifeStyle Новини Києва Музика Концерти
Джерело: Lifestyle
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