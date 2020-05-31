Головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк прокоментував скандал з інтимом на проєкті, адже саме через це у нього не склалися стосунки з Дашою Ульяновою. Також він розсекретив, чи вільне його серце.

Днями відбулося пост-шоу "Холостяка-10", під час якого стало відомо, що у Максима були інтимні стосунки з однією учасницею. Коли він розповів про це своїй обраниці Даші, вона не змогла пробачити і їхня історія кохання не мала продовження. На офіційній сторінці проєкту в інстаграмі з'явилося відео, де Макс прокоментував цю ситуацію.

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Максим Михайлюк про скандал з інтимом на "Холостяку"

З кожною дівчиною у нього була своя історія і він не думав про те, що будуть відчувати інші дівчата, коли дивитимуться випуски чи обговорюватимуть між собою побачення. Холостяк каже, що дівчата усвідомлювали, що вони йдуть на проєкт, де будуть не самі. А жодних обов'язків перед якоюсь з учасниць у Максима не було.

Щодо інтиму на проєкті, то Макс зізнався, що справді був секс із однією з учасниць. Цей випадок трапився ще до фіналу. Він розуміє Дашу, адже їй, як і будь-якій іншій дівчині, така ситуація неприємна.

Чи вільне серце Максима Михайлюка?

У мережі поширюються чутки щодо потенційних дівчат Михайлюка. Проте Максим запевняє що наразі його серце вільне. Він не має серйозних стосунків, проте готовий до них.

Що відомо про Максима Михайлюка?

Максим з дитинства мріяв стати пілотом і в 28 років все-таки реалізував свої бажання. Він здобув освіту в найкращій льотній школі Америки.

Чотири роки тому він відкрив власну льотну школу Flymax у Маямі. Для цього Максим додатково отримав ліцензію пілота-інструктора, а його школа пройшла перевірку і сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації США.

На проєкт "Холостяк" він прийшов у 34-річному віці. Побудувавши успішну кар'єру, пілот прагне знайти дівчину, яка стане його другою половинкою на все життя.