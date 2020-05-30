Головний герой десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Максим Михайлюк дав відверте інтерв'ю, у якому зізнався, що найбільше цінує у своїй обраниці на проєкті Даші Ульяновій.

Вчора, 29 травня, відбулося пост-шоу "Холостяка-10", де учасники розповіли про своє життя після проєкту. Тоді стало відомо, що у Максима та Даші стосунки не склалися. Причиною розриву стало те, що холостяк мав інтимний зв'язок з однією з учасниць. У розмові з журналістами сайту STB.ua Макс зізнався, що найбільше цінує у Даші.

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Що Максим цінує в Даші Ульяновій?

Героєві "Холостяка" завжди подобалося те, що Даша відкрито говорила, що відчуває. Особливо помітно це було у відеозверненнях. Коли вона була засмученою, то показувала це і не думала, як виглядатиме. Максим зізнався, що після першого побачення в оранжереї, у нього з'явилося враження, що він дуже добре її знає.

Даша могла почати говорити, і я вже знав, що вона хоче сказати. Я вдячний їй за всі наші пережиті разом емоції і нашу історію. Вона для мене дуже цінна,

– сказав Михайлюк.

Що змінилося після перегляду ефірів шоу?

За словами Максима, він інколи ловив себе на думці, що з ним на побаченні дівчата поводилася зовсім по-іншому, аніж під час того, коли давали коментарі. Він каже, що якби чув це на проєкті, то, напевно, чинив би інакше. Та за правилами шоу вони могли бачитися лише на побачення чи на групових зустрічах. Тому холостяку було важко об'єктивно оцінювати поведінку кожної учасниці.