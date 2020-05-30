Після закінчення шоу "Холостяк" стосунки Максима Михайлюка та Даші Ульянової не мають продовження. Причиною цього став інтим, який відбувся у нього з іншою учасницею. Тепер Макс публічно звернувся до своєї обраниці з проєкту.

На особистій сторінці Максима Михайлюка в інстаграмі з'явилася романтична публікація, в якій він звернувся до Даші.

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Що Максим написав Даші?

Під час пост-шоу "Холостяка-10" стало відомо, що у Максима були інтимні стосунки з однією із учасниць. Проте своїй обраниці Даші він розповів про це лише через три тижні після фіналу. Для дівчини такий вчинок холостяка ототожнюється зі зрадою, тому вона не змогла його пробачити.

Вони обоє не приховують, що мають почуття один до одного, але наразі їхні стосунки без продовження. Чи зможе Даша пробачити Макса – покаже час, а поки що він звернувся до неї у соціальній мережі.

Максим поширив ніжну світлину з фіналу та написав зворушливі слова.

Даша, дякую за моменти, які ми розділили разом. І нехай love story без щасливого кінця, але незабутня. Я просто хочу, щоб ти була щаслива,

– написав він в дописі.

Реакція Даші

Дівчина відреагувала на такий допис та залишила свій коментар. Вона побажала Максиму того ж, що і він їй. Доповнила короткі слова значком у вигляді розбитого серця. Незважаючи на почуття, які є до Макса, їй важко змиритися із його зізнанням.