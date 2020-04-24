Мала, та я прикалувався: Сергій Притула ледь не одружився на спір

Український телеведучий радо ділиться історіями зі своєї буремної молодості. Сергій Притула зізнався, що міг укласти шлюб одразу після закінчення інституту. Проте на такий вчинок його надихнули не запаморочливе кохання, а юнацький спір.

Сергій Притула в ефірі програми "Суперінтуїція" розсекретив цікавий факт зі своєї біографії. Двічі одружений шоумен ледь не зіграв весілля на спір, адже дівчина не зрозуміла його жарт. Він зізнався, що хотів перевірити на рішучість одну з подруг, проте сам провалив цей експеримент.

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Після закінчення інституту Притула мав бурхливе минуле, яке ледь не позначилося штампом у його паспорті. Він запропонував дівчині одружитися, аби перевірити її зухвалість на очах у всії друзів. Проте вона була не з лякливих та погодилася піти до РАЦСу в той же вечір.

"Ви посидьте, ми скоро", – відповів ведучий зніяковілим хлопцям і сподівався, що молодицю все ж налякає така перспектива. Проте Сергію Притулі довелося вже з квітами під дверима кабінету, в якому пишуть заяви молодята, розкрити свій жарт.

Мала, та я прикалувався,

– сказав шоумен майже нареченій.

Нагадаємо, що перше весілля Сергій Притула зіграв з Юлією Андрійчук з рідного Тернополя. У шлюбі народився його старший син Дмитро. Проте невдовзі пара розлучилася. Другою дружиною зірки стала Катерина Сопельник з Донецька, яка працювавла з ним на одному телеканалі. Весілля закохані зіграли 2015 року, а нині виховують спільну доньку Соломію.