Мальдівські острови відкрили авіакордони для туристів з усього світу і не вимагатимуть проходити тестування на COVID-19.

Про таке рішення заявив президент Мальдівських островів Ібрагім Соліх, повідомляє Seychelles News Agency. За його словами, прибуття міжнародних туристів лише вітатиметься і їм не потрібно буде проходити тестування для в'їзду в країну.

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"Мальдіви знову відкриють туристичні курорти з 15 липня", – підкреслив Соліх.



Мальдіви відкриють кордони з 15 липня / Фото: Pexels

Варто додати, що туризм на Мальдівах є одним із найбільших джерел доходу для населення, тому держава зазнала чималих збитків після запроводження карантину у березні 2020 року. Наразі на Мальдівах зареєстровано близько 2 200 випадків зараження на COVID-19. Загалом на островах проживають 340 тисяч осіб.

Відновлення авіаперельотів в Україні: основне

З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.

Наразі прийняти українців готові лише у 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.

Для громадян, які прибуватимуть в Україну, їх розділи на категорії: на "червоні" (з гіршою епідеміологічною ситуацією) та "зелені" (з кращою).

Громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні, повинні пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.



Які країни відкрили кордони для України / Інфографіка 24 каналу