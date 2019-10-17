Малефісента 2: як створювали розкішну сукню Чаклунки для Анджеліни Джолі – відео

Прем'єра однієї з найочікуваніших кінострічок у світі "Малефісента 2" / "Чаклунка: Повелителька темряви" в Україні відбулась 17 жовтня. Творці фільму вирішили показати, як створювався розкішний образ головної героїні.

Автором однієї з найефектніших суконь у фільмі "Малефісента 2" став британський бренд Ralph & Russo. На її створення було витрачено близько 700 годин ручної праці, повідомляють у Vogue UA.

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Це справжня мрія для дизайнера – тут ти отримуєш можливість і стати частиною такого масштабного проекту, і зробити образ для коханої подруги. Робота над сукнею "Малефісенти 2" – це наш перший досвід в кіно. Не так часто тобі випадає шанс придумати вбрання, яке потім буде поєднуватися з крилами і рогами. Це абсолютно інший вид творчої свободи,

– поділилась дизайнерка Ralph & Russo Тамара Ральф.



Сукня для "Малефісенти 2" від Ralph & Russo / Ralph & Russo



Сукня для "Малефісенти 2" від Ralph & Russo / Ralph & Russo

За словами дизайнерки, саме Анджеліна Джолі порекомендувала творцям кіно пошити сукню від цього бренду одягу. Спочатку за допомогою рендерингу на основі ескізу була створена модель плаття і розроблено основний мотив. Згодом сукню малювали, вирізали лазером, деталі закріплювали на тюлі і потім використовували спеціальний силікон, щоб створити ефект другої шкіри. Для орнаментів на тюлевій сукні команда Ральф використовувала техніку мазка пензлем та вдавалась до гострих форм.

Як створювали сукню Малефісенти для фільму "Чаклунка: Повелителька темряви": відео

Журналісти LifeStyle 24 вважають доречним показати ще й етап створення ефектного макіяжу та зачіски для образу Малефісенти. Команда студії Disney, яка зайнялась зйомками фільму, опублікувала цей відеоролик у вересні 2019 року.