Маленька копія мами: Катерина Бужинська поділилася архівним фото

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Катерина Бужинська
Катерина Бужинська / Instagram/ @buzhynska

Знаменита українська виконавицяКатерина Бужинська напередодні католицького Різдва вирішила згадати дитинство. Вона оприлюднила архівний знімок із мамою, на якому співачка ще зовсім маленька.

Перед Різдвом спогади про дитинство та святкування в колі сім'ї просто не можуть не нахлинути. Так, українська співачка Катерина Бужинська вирішила потішити своїх шанувальників світлиною із раннього дитинства.

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Архівне чорно-біле фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Я і мама. Щасливе дитинство, Новий рік. Архів! Найдорожчі фото,
– прокоментувала світлину Катя Бужинська.

На голові співачки була велика корона, а сама вона одягнена у світлу сукню на короткому рукаві. Вона обіймає за шию свою матір, яка наприсядки позує перед фотокамерою. На задньому фоні видніється ялинка, прикрашена "новорічним дощиком".

 

До слова, ще одна українська співачка в переддень католицького Різдва вирішила згадала шкільні роки. Переможниця "Євробачення-2016" Джамала зізналася, що вона грала роль Снігуроньки на новорічному святі, однак для такого зворушливого допису вирішила опублікувати нове фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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