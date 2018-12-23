Маленька копія мами: Катерина Бужинська поділилася архівним фото
Знаменита українська виконавицяКатерина Бужинська напередодні католицького Різдва вирішила згадати дитинство. Вона оприлюднила архівний знімок із мамою, на якому співачка ще зовсім маленька.
Перед Різдвом спогади про дитинство та святкування в колі сім'ї просто не можуть не нахлинути. Так, українська співачка Катерина Бужинська вирішила потішити своїх шанувальників світлиною із раннього дитинства.
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Архівне чорно-біле фото виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Я і мама. Щасливе дитинство, Новий рік. Архів! Найдорожчі фото,
– прокоментувала світлину Катя Бужинська.
На голові співачки була велика корона, а сама вона одягнена у світлу сукню на короткому рукаві. Вона обіймає за шию свою матір, яка наприсядки позує перед фотокамерою. На задньому фоні видніється ялинка, прикрашена "новорічним дощиком".
До слова, ще одна українська співачка в переддень католицького Різдва вирішила згадала шкільні роки. Переможниця "Євробачення-2016" Джамала зізналася, що вона грала роль Снігуроньки на новорічному святі, однак для такого зворушливого допису вирішила опублікувати нове фото.