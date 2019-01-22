"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото

747 Читать новость на русском
Chanel
Chanel / www.gettyimages.com

Маленька чорна сукня – це одна з найкращих тенденцій, яку ввела у моду знаменита француженка Коко Шанель (Габрієль Бонер Шанель). Коко не стало у світі 48 років тому, але її секретами стилю користуються жінки до сьогодні.

Чорна сукня Шанель стала популярною завдяки своїй універсальності: її можна носити протягом дня і вечора залежно від того, як воно було доповнене аксесуарами.

Що цікаво, у 1926 році американський журнал Vogue прирівняв за універсальністю і популярністю маленьку чорну сукню до автомобіля "Ford".

Читайте також: Christian Dior Couture: чим запам'ятався показ колекції весна–літо 2019 – фото

У столиці моди Парижі проходить Тиждень високої моди. Одним з найбільш очікуваних подій на ньому став показ легендарного бренду Chanel, на якому також представлені нові варіанти знаменитого чорного плаття. Журналісти LifeStyle 24 підготували для Вас підбірку образів з показу Chanel весна-літо 2019.

Чорні сукні на показі Chanel весна-літо 2019


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images

Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images


Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Chanel
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
сьогодні 15:32 "Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
747
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні 12:05 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
10686
#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
21 січня 20:10 #10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
1702
Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
21 січня 19:49 Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
3517
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
21 січня 18:08 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 5252
Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
19 січня 19:43 Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
2530
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук