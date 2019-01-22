"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото

Маленька чорна сукня – це одна з найкращих тенденцій, яку ввела у моду знаменита француженка Коко Шанель (Габрієль Бонер Шанель). Коко не стало у світі 48 років тому, але її секретами стилю користуються жінки до сьогодні.

Чорна сукня Шанель стала популярною завдяки своїй універсальності: її можна носити протягом дня і вечора залежно від того, як воно було доповнене аксесуарами.

Що цікаво, у 1926 році американський журнал Vogue прирівняв за універсальністю і популярністю маленьку чорну сукню до автомобіля "Ford".

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У столиці моди Парижі проходить Тиждень високої моди. Одним з найбільш очікуваних подій на ньому став показ легендарного бренду Chanel, на якому також представлені нові варіанти знаменитого чорного плаття. Журналісти LifeStyle 24 підготували для Вас підбірку образів з показу Chanel весна-літо 2019.

Чорні сукні на показі Chanel весна-літо 2019



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images

Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images



Показ Chanel весна-літо 2019 / Getty Images