"Маленькі жінки": вийшов перший трейлер фільму з Еммою Уотсон і Сіршою Ронан – захопиливе відео
Довгоочікуваний трейлер до нової екранізації фільму "Маленькі жінки" з'явився у мережі напередодні, 13 серпня. У відеоролику постали улюблені актори мільйонів, серед яких зірка "Гаррі Поттера" Емма Уотсон і номінована на Оскар Сірша Ронан.
Перший офіційний трейлер до фільму "Маленькі жінки" представники компанії Sony Pictures Entertainment опублікували на їхньому YouTube-каналі.
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Дебютний трейлер чергової екранізації роману "Маленькі жінки" за першу добу переглянуло більше, ніж 1 мільйон користувачів. У римейку 2019 року головні ролі дісталися Еммі Уотсон, Сірші Ронан, Меріл Стріп, Флоренс П'ю, Лорі Дерн та іншим відомим акторам.
Події розгортаються під час Громадянської війни у США. У центрі сюжету постають чотири сестри Марч, які, попри складну ситуацію у країні, намагаються розібратися з сімейними проблемами, а також дорослішають і вчаться будувати стосунки. Прем'єра фільму у США запланована на 25 грудня 2019 року. Дата виходу фільму на український екран поки що невідома.
Дивитися трейлер до фільму "Маленькі жінки": відео
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