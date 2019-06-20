"Маленькі жінки": з'явилися неймовірні кадри з фільму з Еммою Уотсон і Сіршою Ронан

До виходу в світ готується чергова екранізація роману "Маленькі жінки". Мережу підривають нові фото знімального процесу, а також готових картин, на яких постали відомі голлівудські актриси.

Перші фото зі знімального майданчика з'явилися в мережі в листопаді 2018 року. Весь цей час фільмування картини, на яку чекають мільйони кінокритиків та поціновувачів роману "Маленькі жінки", продовжувалися. Так, на сайті Vanity Fair з'явилися нові кадри з головними героями.

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На офіційних світлинах постали Емма Уотсон, Сірша Ронан, Тімоті Шаламов та інші. Режисером картини виступила оскароносна Грета Гервіг. Її постановка буде восьмою за рахунком екранізацією роману "Маленькі жінки". У центрі сюжету постануть чотири сестри Марч. Разом вони дорослішатимуть і проживатимуть цікаві моменти життя.