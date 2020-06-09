Популярна українська танцівниця чекає на народження другої дитини, Проте Ілона Гвоздьова добре пам'ятає, якою була її перша вагітність донечкою Валерією. Вона показала кадр п'ятирічної давнини, на якому позує з чималим животом. Зірка зізналася, що тоді почувалася маленьким бегемотом.

Архівний кадр Ілона Гвоздьова опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, де вона часто ділиться зворушливими сімейними світлинами. Танцівниці під час першої вагітності було складно прийняти разючі зміни свого тіла. Попри те, що вагітність лише прикрашає жінку, вона відчувала себе "маленьким бегемотом". Друзі та близькі переконували в тому, що стан при надії їй пасує й виглядає вона "хорошенькою".

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Образ Ілони Гвоздьової

Знаменитість на фото позує в літньому образі серед поля. На ній білий сарафан з квітковим принтом на тонких бретелях з коричневою шнурівкою на декольте. Попри те, що сукня вільного крою, вона облягає й підкреслює її чималий живіт. Ілона Гвоздьова тримає в руках букет ромашок, які романтично доповнюють її образ.

Вона зібрала довге волосся ззаду та обрала лаконічні сережки, які виблискували на сонці. На її обличчі легкий макіяж, який лише підкреслює фантастичну природну красу.

Що відомо про другу вагітність Ілони Гвоздьової?

Танцівниця зізналася, що дізналася про вагітність лише на прийомі в гінеколога після численних тестів вдома впродовж трьох тижнів. Наразі родина не знає статі майбутнього малюка навіть попри те, що зірка перебуває вже на п'ятому місяці вагітності.

Вона планує назвати майбутню дитину Домінік, якщо народиться хлопчик, якщо дівчинка – Домініка, адже саме після відпочинку в Домінікані подружжя дізналося про вагітність. Зараз Ілона Гвоздьова продовжує танцювати та тренуватися, адже під час першої вагітності займалася улюбленою справою до 9 місяця.