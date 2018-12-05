Маленький хлопчик втік від королеви Єлизавети ІІ: кумедне відео

Королівська родина щоразу радує британців публічними виходами. Представники Букінгемського палацу залюбки спілкуються з громадськістю та приділяють цьому чимало часу. Однак інколи такі зустрічі завершуються курйозними ситуаціями.

Цього разу королева Єлизавета ІІ потрапила до кумедного ролика, який став вірусним у мережі. За інформацією US Magazine, Її Величність взяла участь у відкритті благодійного фонду, створеного на базі Coram. Монарх є патроном організації, відтак не пропустила урочистої події перед різдвяними святами.

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Однак на королеву чекала не тільки організована зустріч з представниками фонду та дітьми, але й несподіваний курйоз. Хлопчик, який мав привітатись з Єлизаветою ІІ, засоромившись, втік від неї. Судячи з відео, він відповз від своїх батьків, а вже біля дверей наважився гукнути Її Величності: "Бувайте!"

Кумедний ролик одразу ж потрапив до мережі та викликав чимало усмішок в прихильників королівської сім'ї. Така ж реакція була й в очевидців курйозного моменту.

Дивіться відео, як маленький британець втік від королеви Єлизавети ІІ:

Варто зазначити, що не всі діти були такими лякливими. Чимало маленьких британців поспілкувались з королевою та показали, як вони прикрашали новорічні ялинки до свят.