Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent

Кожен відомий кутюр'є пройшов нелегкий шлях, аби стати успішним. Проте успіх – найбільша нагорода і водночас найбільше покарання. Поряд з ним завжди ступає невдача і лише той, хто вміло приймає досягнення може стати дійсно Великим. Саме таким був Ів Сен-Лоран. Сьогодні, 1 червня, у день смерті легендарного модельєра LifeStyle 24 підготував матеріал про історію його успіху.

Ів Сен-Лоран – легенда, з якою вдалося жити в одному столітті та працювати пліч-о-пліч багатьом знаменитостям.

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Його визнали одним з найкращих модельєрів після Коко Шанель. А все за створені ним елегантні брючні костюми. Він той, хто з малку знав, чого хотів і зумів зробити зі свого ім'я величний бренд. Той, якому всміхався успіх лише тому, що він вважав його своїм другом. Той, якого не зламала війна та визнання у ранньому віці. А доля величного бренду Dior у руках 21-річного хлопця – неабияке випробування на міцність.

Тож, як йшов до успіху Ів Сен-Лоран, читайте далі у матеріалі LifeStyle 24.

Дитинство і юність

Ів Сен-Лоран, як і багато інших знаменитих модельєрів і кутюр'є, походить з Фрації. Ба більше, він народився у заможній сім'ї аристократів. 1 серпня 1936 року у сім'ї багатих французів. Ймовірно, саме від батьків і прародичів йому передалося відчуття прекрасного, любов до елегантності та талант до створення простої вишуканості. Це було у його крові.

Проте ніхто з його рідних не цікавився і не працював у fashion-індустрії. Уся його сім'я працювала у юридичному напрямку, тому його батьки припускали, що хлопець повинен продовжувати справу роду – працювати нотаріусом.

Але Ів Сен-Лоран змалку відчував поклик до прекрасного, до незвичайного, до творчості та, зокрема, до створення одягу. Завдяки мамі, яка зуміла вчасно розгледіти в синові справжній талант, йому вдалося розвинути свої здібності. У 17 років Ів Сен-Лоран вступив не до юридичного коледжу, а в паризьку школу Високої моди, яка мала назву Chambre Syndicale de la Haute Couture school.



Ів Сен-Лоран у 1960-тих / Getty Images

Перший досвід роботи і звання "маленького принца"

Через кілька років навчання хлопець набрався знань, які хотів підкріплювати практикою. У нього було чимало ідей, які він спішив донести світові і втілювати у життя. Він взяв участь у конкурсі Вулмарка Лорана, де зумів вибороти перемогу за найкращий дизайн коктельної сукні.

Саме там його помітив Мішель де Брюнофф, який на той час був головним редактором Vogue. Саме він посприяв влаштуванню молодого таланту на роботу у модний дім Dior, який на той час вже користувався неабиякою популярністю. Засновник марки потребував саме такого хлопця – амбіційного, наполегливого і старанного.

У свій 21 рік Ів Сен-Лоран став новим диханням у будинку Dior і до 1955 року – правою рукою Крістіана Діора. Під його керівництвом юний модельєр створив свою першу вечірню сукню. Його ідеї подобалися усім працівниками модного будинку, а створені ним моделі користувалися попитом у заможних парижанок.

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Через два роки їхньої співпраці Діор помер і його підлеглими було прийнято спільне рішення зробити Ів Сен-Лорана керуючим. Це стало важливим кроком на кар'єрному шляху хлопця. Він довго працював, не покладаючи рук, і в 1958 році він випустив першу повноцінну колекцію, з якою йому ніхто не допомагав.

У нових вбраннях він дебютував з незвичайною моделлю у формі трапеції, яка одразу припала до душі шанувальникам марки. А амбіційний Ів Сен-Лоран вкотре довів собі та світові, що він заслуговує на звання управляючого та креативного дизайнера бренду Dior.



Ів Сен-Лоран в процесі роботи / Getty Images

Крах, який привів до успіху

Однак не все на шляху Ів Сен-Лорана було гладко і солодко. Через два роки після представлення своєї першої колекції розпочалася алжирська війна.

Дизайнера покликали в армію, тому у нього не було іншого виходу, як боротися за незалежність. Менше, ніж через рік після перебування у зоні бойових дій, в Ів Сен-Лорана стався нервовий зрив, через який його госпіталізували у психіатричну лікарню. Пройшовши лікування, він повернувся до Парижа. Але там на нього чекала ще одна невдача.

Без попередження і без вагомих на це причин його звільнили з модного дому Dior. Юний кутюр'є ріс у сім'ї нотаріусів, що забезпечило йому орієнтування у тому, що законно, а що ні. Працівники будинку Dior вчинили протизаконно. Знаючи свої права, Ів Сен-Лоран подав до суду, виграв цю справу і отримав чималу грошову компенсацію.

Заслужені кошти він вклав у здійснення своєї мрії – відкриття власного будинку моди. Розуміння того, що незабаром він возз'єднається зі справою свого життя, повернуло його до життя швидше, ніж медикаменти. Вже у 1961 році він випустив першу колекцію під своїм іменем. Запрошені на показ гості аплодували стоячи, а обкладинки модних глянців красувалися знімками його вбрань. На подіумах високої моди зійшла нова зірка – Yves Saint Laurent.



Ів Сен-Лоран (1982 рік) / Getty Images

Саме він вніс у моду тепер улюблені нами напівпрозорі блузи, дерев’яне намисто, скляні прикраси та інші нововведення, які спочатку викликали бурю критики від старожилів fashion-індустрії. Проте жінки були лише вдячними дизайнеру за свіжі ковтки у "заїждженій" моді. Також під його ім'ям створилися туфлі-човники на низькому каблуці, взуття з металевими пряжками і квадратними носками, а також сукні без рукавів і коміру.

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Після випуску кількох колекцій одягу, як справжній творчій душі, йому захотілося нового бризу у своє життя. Він вирішив створити власний аромат. У 1977 він виробив парфум Opium, який одразу ж розлетівся з полиць магазинів і до сьогодні випускається у незмінній варіації.

Завершення кар'єри

У 1990-х роках виробник шампанського звинуватив Ів Сен-Лорана у незаконному використанні слова "шампань" у своїй палітрі кольорів. На жаль, дизайнер програв цю справу. Це неабияк вдарило по самооцінці знаменитого кутюр'є, а також по його репутації. Але в 1996 році йому вдалося привернути до себе увагу отриманим Орденом Кавалера Мистецтва та Літератури.

У 1998 році він вирішив запросити до співпраці дизайнера Альбера Ельбаза. Ів Сен-Лоран запропонував йому очолити колекції прет-а-порте, а сам сконцентрувався на лінії одягу високої моди. Він випустив кілька колекцій, які, як завжди, підкорювали подіуми Мілана, Парижа та інших столиць моди.

Проте прийшов час, коли великий кутюр'є зрозумів, що його неординарні ідеї вичерпалися. Тоді він вирішив віддати своє почесне місце молодому перспективному дизайнеру і оголосив про відставку. У 2002 році дизайнер пішов зі свого модного дому, над появою якого довго працював.

Подейкують, що він не зміг змиритися з просоченням у моду спортивного стилю і джинсів, а також засмучувався, коли бачив свої ідеї під іменами інших брендів. До 2003 року марка перейшла у володіння Gucci, залишивши за собою власну назву Yves Saint Laurent.

У 2008 році Ів Сен-Лорана нагородили титулом Великого командора і в тому ж році 1 червня дизайнер помер. До сьогодні його марка випускає успішні колекції і є однією з "люксових", працюючи під керівництвом інших талановитих дизайнерів.