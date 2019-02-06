Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів

Не завжди високий зріст і ноги від вух можуть забезпечити шалений успіх в модельному бізнесі. Індивідуальність і харизма – ось що насправді цінують представники fashion-індустрії. Саме ці риси допомогли простим невисоким дівчатам стати знаменитими топ-моделями, опинитися на світових подіумах і співпрацювати з представниками люксових брендів.

Існує припущення, що дівчатам з ростом нижче, ніж 175 сантиметрів, немає місця на світових подіумах чи на Тижнях моди. Перше, що запитують модельні скаути на співбесіді в електронному форматі – ріст і параметри.

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Однак вимога щодо росту – не більше, ніж міф. В історії fashion-індустрії є достатньо прикладів, які вказують на те, що можна бути невисокого зросту, але володіти яскраво вираженим стержнем, родзинкою і особливою харизматичністю, і тоді все вийде.

У цій статті ми хочемо розповісти вам історії успіху звичайних дівчат, які підкорили модельну індустрію і досягли статусів топ-моделей, попри те, що їхній ріст був далеким від модельних стандартів.

Що таке супермодель і топ-модель? Супермодель, топ-модель – це високооплачувана модель, яка досягла найвищого професійного рівня, співпрацює з відомими брендами та часто прикрашає обкладинки глянцевих журналів.

Топ-5 супермоделей світу з невисоким ростом

1 . Кейт Мосс (164 сантиметри)



Кейт Мосс (2018 рік) / Instagram / @katemossagency

Без сумнівів, очолювати список топ-моделей з низьким ростом повинна ця британська красуня. 45-річна Кейт Мосс вважається еталоном краси 1990-х, однак її харизма і вміння працювати перед камерою і сьогодні завойовують серця поціновувачів стильних зйомок і якісних кадрів.

Саме в 1990-х її популярність досягла найвищого піку, вона підписала чимало контрактів на довготривалу і високооплачувану співпрацю. Яким шляхом вона йшла, аби досягти такого успіху?

Коли Кейт було 14 років, її просто в аеропорту Кеннеді помітила модельний скаут і власниця агества Storm Agency Сара Дукас. Тоді дівчина разом з батьками відправлялася на відпочинок. Тому жінка, якій 14-річна підліткова красуня з томним поглядом одразу впала в очі, порекомендувала їй спробувати себе на кастингах у своєму агенстві. Після повернення додому це стало першим пунктом у списку, яким серйозно зайнялася дівчина. У 1988 році офіційно розпочалася кар'єра тепер знаменитої Кейт Мосс.



Кейт Мосс і Майкл Бергін (1994 рік) / Getty Images

Після того, як дівчину погодили на перші покази і зйомки, їй довелося не зовсім легко. На подіумах сяяли такі зірки, як Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста, Клаудія Шиффер та багато інших моделей, ріст яких перевищував 175 сантиметрів. Проте, оскільки дівчина прийшла в світ моди у хвилю андрогінності, а бренд Calvin Klein якраз популяризував одяг у стилі "унісекс", худорлява і "плоска" Кейт стала ідеальним обличчям відомого бренду. Це стало першим її серйозним контрактом.

Що таке андрогінність? Андрогінність – це одночасна присутність стереотипних ознак чоловіка і жінки в одній людині.

Саме завдяки співпраці з Calvin Klein у 1993 році вона здобула статус топ-моделі. Також вона стала обличчям нового аромату парфумів Obsession від того ж самого бренду, які були випущені ще за 20 років до її приходу у модельний бізнес.



Кейт Мосс (1995 рік) / Getty Images

В середині 1990-х років гонорар Кейт Мосс зріс до 10 тисяч доларів за день, а в 2000-х роках вона стала однією з найбільш високооплачуваних моделей світу. Свій перший мільйон вона отримала в двадцять років, а пізніше з'явилася статистика журналу Forbes, де було вказано, що сума, яку заробила Кейт Мосс, становила 14,8 мільйона доларів.

2. Летиція Каста (169 сантиметрів)



Летиція Каста (2018 рік) / Getty Images

Французька красуня розпочала свою кар'єру в 15 років і перші кроки до становлення трохи нагадують історію Кейт Мосс. Під час відпочинку з батьками Летицію Касту помітив фотограф Фредерік Круссо. Після знайомства з ним дівчина взяла участь в місцевому конкурсі, в якому стала переможницею. Вона завоювала титул "Міс Лумйо". Французька красуня з розкішним русявим волоссям і пухкими губами просто не могла не зачарувати фотографів. Тому пізніше Летиції запропонували взяти участь у рекламній фотосесії, після якої її помітив директор модельного агенства. Так і розпочалася її кар'єра.



Летиція Каста (2000 рік) / Getty Images

У 1993 році вона дебютувала в рекламній кампанії для бренду Guess. У віці 18 років вона стала "ангелом" популярного шоу Victoria's Secret, у 1998 уклала угоду з L'Oreal Paris. До 2000 року Летиція співпрацювала з такими брендами, як Tommy Hilfiger, Miu Miu, Pepe Leans та інші. Її обличчя було на обкладинках Vogue, Cosmopolitan, Sports illustrated, Harper's Bazaar та Elle.

3. Девон Аокі (168 сантиметрів)



Девон Аокі (2016 рік) / Getty Images

Долю дівчини, в якій тече японська, німецька і британська кров, вирішив один її необдуманий вчинок. В 13 років Девон потайки пробралася на концерт панк-рок гурту Rancid, який проходив в одному з лондонських клубів. Саме там юну дівчину помітила представниця одного з найбільших модельних агенств у Лондоні і запросила на кастинг. На початку співпраці Девон Аокі приглянулася самій Кейт Мосс, яка на той час вже була доволі знаменитою. Модель взяла дівчину під свою опіку і навчила її всього, що вміла сама. До слова, тепер Девон називає Кейт "хрещеною мамою".

В 14 років вона уклала угоду зі Storm model manegment, з яким співпрацювала Кейт Мосс. Після контракту Девон подорожувала по світу з такими моделями, як Наомі Кемпбелл і Єва Герцигова, хоч дівчина була їм максимум по плече.

У 1997 році Аокі дебютувала на подіумі, демонструючи одяг Bella Fraud, а в 1998 році вона вперше прикрасила обкладинку німецького глянцю Dutch.



Девон Аокі (2001 рік) / Getty Images

Через декілька років дівчина уклала вигідну угоду з брендом Versace, замінивши на посту Наомі Кемпбелл. До кінця 1990-х її можна було побачити на подіумах таких відомих брендів, як Versace, Fendi, Moschino, Celine і Jean Paul Gaultier. Також Девон Аокі співпрацювала з Lancome, Chanel, Hugo Boss, Yves Saint Laurent та іншими відомими марками.

4. Лорен Гаттон (169 сантиметрів)



Лорен Гаттон (1974 рік) / Getty Images

Ця відважна дівчина покинула університет незадовго після вступу, переїхавши жити з невеликого містечка у шумний мегаполіс. Мері Лоренс Гаттон мріяла стати моделлю не для того, аби здобути світове визнання, а для того, щоб подорожувати світом. Тому першим містом, яке вона вирішила підкорити, одразу став великий Нью-Йорк.

Перша робота, яку знайшла молода Лорен, була у клубі Playboy. Вона пропрацювала там доволі довго, однак через деякий час вона приглянулась скауту Ford modeling. Він запропонував їй співпрацю з агенством, на що дівчина не роздумуючи погодилася. У Мері був один серйозний комплекс щодо своєї зовнішності – проміжок між передніми зубами. Спочатку вона дуже соромилася "дефекту" і всіляко намагалася його приховати, однак пізніше вона зрозуміла, що це її родзинка і навіть на прохання позбутися діастеми, вона відмовлялася від цього і широко усміхалася перед камерами. Це був 1966 рік.



Лорен Гаттон (1974 рік) / Getty Images

Після того, як дівчина прийняла себе, їй одразу ж запропонували знятися для популярного глянцю Vogue. Пізніше Лорен з'являлась на обкладинці журналів понад сорок разів! Однак найвигіднішою співпрацею виявився контракт у 1970-х з косметичним брендом Revlon, який допоміг їй досягти статусу супермоделі.

Дотепер 75-річна Лорен Гаттон виходить на подіуми разом з молодшим поколінням, впевнено позуючи перед камерами.



Джіджі Хадід і Лорен Гаттон на Bottega Veneta – Runway RTW – Spring 2017 – Milan Fashion Week / Getty Images

5. Лоннеке Енгель (167 сантиметрів)

Дівчина почала свою кар'єру в ранньому віці, як і всі інші успішні моделі. У 13 років вона вже співпрацювала з фешн-фотографом Брюсом Вебером, для якого стала улюбленицею.

Після багатьох років плідної праці чоловік вирішив показати скарб світові і познайомив Лоннеке з Ральфом Лореном. Дизайнер оцінив харизматичність дівчини і зумів побачити у ній перспективну модель. Відмінне бачення Лорена призвело до його 13-річної співпраці з Лоннеке Енгель.

До слова, Лоннеке Енгель неодноразово з'являлася на подіумі з Кейт Мосс.



Кейт Мосс і Лоннеке Енгель (1990-ті роки) / Instagram / @greg_skates

Тим часом дівчина неодноразово знімалася для обкладинок Elle, L'Officel, Avon та багатьох інших. Після розірвання контракту з Ральфом Лореном вона співпрацювала з Guess, Cacharel, Clarins, Esprit, Bebe, Bottega Veneta, Elizabeth Arden, Avon і з маркою автомобілів BMW.



Лоннеке Енгель (1998 рік) / Getty Images