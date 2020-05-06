Маленькому Арчі виповнився рік: яким буде свято сина принца Гаррі та Меган Маркл

6 травня єдиному сині принца Гаррі та Меган Маркл виповнюється рік! Арчі Гаррісон ще дуже маленький, щоб сповна насолоджуватись цим святом, однак його зіркові батьки підготували чимало сюрпризів для іменинника.

Як повідомляє The Daily Mail, ще до пандемії коронавірусу герцоги Сассекські планували відсвяткувати день народження Арчі у Великобританії. Для Гаррі та Меган було важливо, аби королівські родичі мали змогу привітати іменинника. Однак від таких урочистостей їм довелось відмовитись. Та, як стверджує королівський експерт Кеті Ніколл, це не завадить зірковим батькам організувати чудовий день для свого сина.

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За неофіційними даними, Гаррі та Меган зателефонують Єлизаветі ІІ та герцогам Кембриджським, щоб вони привітали маленького Арчі.

Королева і діти герцогів Кембриджських привітають його з днем ​​народження на цьому тижні по Zoom. Вони не бачили свого маленького Арчі вже кілька місяців, тому їм не терпиться побачити, як він виріс,

– розповіла Кеті Ніколл.

Наразі представники королівської родини привітали Арчі Гаррісона у мережі, додавши чарівне перше фото з хлопчиком.

"Бажаємо маленькому Арчі сьогодні щасливого першого дня народження", – написали принц Вільям і Кейт Міддлтон. Подружжя додало офіційне фото з хрестин.

Не залишиться іменинник і без святкового торта. За припущеннями біографа, Меган Маркл сама спече десерт. Однак, знаючи любов герцогині Сассекської до правильного харчування, торт може бути без цукру.

А от щодо подарунків, то маленький Арчі Гаррісон може не очікувати на якісь дорогі сюрпризи. Принц Гаррі та Меган Маркл переконані, що їхній син має "все, що йому потрібно". Тому пара більше оцінить, якщо зіркові друзі пожертвують гроші дитячим благодійним організаціям, аніж передадуть дорогі подарунки.