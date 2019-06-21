Малинове варення: рецепт легкого приготування

Малинове варення взимку стане одним з ваших найкращих солодощів, якщо ви почнете готувати та консервувати його влітку за правильними рецептами. Слідкуйте за покроковим приготуванням малинового варення у легкому рецепті.

Варто знати, що малинове варення має не лише неймовірний аромат та смак, а й містить безліч лікарських властивостей, які допомагають при застуді та гарячці.

Читайте також: Як приготувати смачне варення з черешень: 3 простих рецепти

Рецепт приготування малинового варення:

1. Спочатку відсортуйте зібрані ягоди. Для варення краще використовувати лише цільні та міцні ягоди, в той час ті ягоди, що потекли чи пом'ялися, відкладіть для компоту.

Напевно ви знаєте, що ягоди малини дуже ніжні, тому мити їх як звичайні фрукти неможливо. Радимо вам помістити ягоди в друшляк і кілька разів занурити у відро з водою.



Уважно відберіть ягоди для малинового варення

Якщо ви помітили на ягодах личинки малинового жука, то не спішіть викидати їх в смітник. Краще занурте їх у сольовий розчин (на один літр води покласти 10 г солі), а личинки, які спливуть, виберіть та викиньте.

2. Ягоди помістіть у таз для варення, засипте цукром-піском з рохрахунку 1:1 і витримайте протягом трьох-чотирьох годин. Одночасно варіть не більше 2 кг ягід. Так варення вийде ароматнішим.

Ароматна пінка, яка утворюється під час варіння, все ж не годиться для консервування варення. Тому зніміть її шумівкою або звичайною ложкою.



Для естетичного вигляду, все ж краще заберіть пінку з малинового варення

Якщо ви бажаєте, щоб варення все ж вийшло більш ароматним, замість води для варіння використовуйте смородиновий сік. Смак вийде неймовірний, і варення так не зацукрується.

Важливо, щоб малинове варення готувалось на невеликому вогні в кілька прийомів. Ягоди малини відрізняються особливою ніжністю, і при тривалому варінні сік із ягід швидко переходить у сироп, а самі ягідки зморщуються, розварюються і втрачають свій вигляд.

3. Тому найкраще варіть малинове варення за такою схемою: доводьте до кипіння, кілька хвилин витримуйте на невеликому вогні, після чого дай вистоятися варенню протягом 5-6 годин. Так повторюйте 3-4 рази. Всі процеси варіння не мають перевищути ніж півгодини часу.

Щоб перевірити, чи ваше малинове варення готове, то візьміть блюдце і влийте на нього краплю варення – якщо воно не розтікається, то це означає, що варення готове. При цьому сироп має бути прозорим, і ягоди не повинні спливати.



Малинове варення повинне бути в'язким та не розтікатись

Поки ваше малинове варення ще гаряче, його можна розлити в підігріті сухі банки й щільно закоркувати. При цьому варто стежити, щоб варення в банках було приблизно на півсантиметра нижчим за горлечко.