Популярна українська телеведуча Катя Осадча відсвяткувала ювілей програми "Світське життя". Вона в ефірі вже 15 років і не втрачає своєї популярності. З цієї нагоди знаменитість постала перед публікою у вишуканій малиновій сукні.

У Києві відбулася вечірка з нагоди 15-річчя "Світського життя". На захід завітали найвідоміші люди українського шоу-бізнесу. Зірка програми, незмінна ведуча Катерина Осадча вкотре приголомшила бездоганним виглядом. Світлинами свого аутфіту вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Каті Осадчої

Катя постала перед камерами у мінісукні малинового кольору з цікавим верхом. Також вбрання мало довгий шлейф із фатіну. Такий look гарно підкреслив струнку фігуру телеведучої та її довгі ноги. Поєднала його із туфлями-човниками в тон сукні на підборах.

Під час кожного випуску глядачі бачили Осадчу із цікавими головними уборами. Для особливого вечора вона обрала білий капелюк із красивим декором по краях. Також серед аксесуарів її образ доповнювали довгі блискучі сережки, браслет та каблучка. Катя завершила свій образ елегантною зачіскою та легким сяючим макіяжем з акцентом на очах.



Катя Осадча у малиновій сукні / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча на вечірці "Світського життя" / Instagram / @kosadcha