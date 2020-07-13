Дружина українського мультиартиста Монатіка Ірина розбурхала мережу яскравим літнім образом. Вона постала перед камерою у малиновій сукні, у якій зробила акцент на глибокому декольте.

Ірина Монатік рідко публікує фото в мережі. Зазвичай, вона ділиться емоційними моментами, що відбуваються у її житті. Днями зіркова дружина позувала у фотосесії, автором якої став її старший син. Результатами зйомки вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Ірини Монатік

Ірина постала перед камерою у довгій малиновій сукні вільного крою на бретелях. Таке вбрання мало досить звабливе декольте та гарно підкреслило пишні груди жінки. Вона доповнила свій літній образ мінімалістичним довгим ланцюжком та сонцезахисними окулярами з темними лінзами. Волосся вклала у локони, які розвівав вітер.

Світлини були зроблені на фоні ряду красивих туй. Ірина Монатік зображена, стоячи босоніж на зеленій травичці. Вона радіє чудовому літньому дню та не боїться показувати свої емоції на камеру.

"Безцінна фотосесія, оскільки фотограф – старший син", – зазначила в дописі Ірина.



Ірина Монатік у малиновій сукні з декольте / Instagram / @irinamonatik



Дружина Монатіка показала яскравий літній look / Instagram / @irinamonatik



Ірина Монатік позувала босоніж / Instagram / @irinamonatik



Дружина Монатіка показала пікантні форми у сукні / Instagram / @irinamonatik