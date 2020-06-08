У малиновому костюмі: Ірина Федишин замилувала мережу літнім образом – яскраві фото
Популярна українська співачка Ірина Федишин вкотре вразила шанувальників. Зірка постала перед камерою у малиновому костюмі та поділилася яскравими світлинами.
На особистій сторінці Ірини в інстаграмі з'явилася чергова серія фотографій. Ледь не щодня вона показує прихильникам стильні образи і тепер вирішила показала, як виглядати ефектно у сонячну погоду.
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Яскравий образ Ірини Федишин
Артистка позувала на природі. Зелена трава та дерева гармонійно доповнювали її яскравий образ. Ірина була одягнена в костюм малинового кольору, який складався зі штанів та піджака. Також бачимо на співачці чорний топ з декольте. Поєднала таке вбрання із туфлями.
Ірина Федишин у малиновому костюмі / Instagram / @irynafedyshyn
Серед аксесуарів знаменитість обрала довгі чорні сережки, які додавали аутфіту особливого шарму. Волосся вона вклала у зачіску ззаду і залишила лише декілька локонів, які спадали на обличчя. Макіяж Федишин був легкий, у природних тонах і з рожевою помадою на губах.
Співачка Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn
У дописі Ірина зазначила, що святкує Зелену неділю. Це свято є одним із найулюбленіших у виконавиці, адже саме на цей день припадає храмовий празник у селі її бабусі.