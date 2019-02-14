Мало часу для сім'ї, – колишній учасник DZIDZIO Julik про музику, любов та труднощі у кар'єрі

Колишній учасник DZIDZIO Julik, справжнє ім’я якого Назар Гук, ще у 2017 році оголосив про початок вокальної кар'єри. Одним з його перших хітів стала авторська пісня "Та яку люблю". А на День усіх закоханих, 14 лютого, артист презентував другий лірично-романтичний трек "Щастя", який присвятив своїй сім'ї.

Ексклюзивно для журналістів LifeStyle 24 Назар Гук розповів, що однією з причин, чому він пішов з популярного гурту DZIDZIO у 2017 році, стало бажання більше проводити часу з сім'єю. Як відомо, музикант проживає у Львові у щасливому шлюбі з дружиною Катериною і спільним сином.

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Однак артист зізнався, що з початком сольної кар'єри вільного часу стало менше. Назар наголосив, що часто сумує за родиною, відтак вирішив присвятити найріднішим свій другий трек і лірик-відео до нього, який називається "Щастя".

У пісні йдеться про простоту спілкування двох закоханих сердець, які отримують задоволення від спільного проведення часу. Мабуть, ключовими словами став рядок "Дякую, що ти є".

Julik – Щастя: дивіться відео

Артист працював з українським співаком Дзідзьо ще з початку створення гурту DZIDZIO у 2012 році. Тоді його порекомендував як клавішника друг Орест Галицький (відомий під псевдонімом Лямур).

Назар розповідає, що прізвисько Julik придумав для нього сам Дзідзьо (справжнє ім’я – Михайло Хома). Спершу співак запропонував йому псевдонім "Катерина", від якого клавішник відмовився. Нагадаємо, у Дзідзьо на початку творчої кар'єри були монологи, де він постійно згадував коханку Катерину, яка мала чоловіка Юліка. Зрештою для Назара обрали сценічне ім’я Julik.



Дзідзьо і Юлік / Instagram / @julikofficial

Так, Назар працював з гуртом протягом п’яти років до 2017 року. Наразі Юлік і Дзідзьо підтримують дружні відносини і за можливості зустрічаються у різних містах України. Що цікаво, Михайло Хома часто допомагає екс-учаснику гурту щодо нових проектів.

Якщо Дзідзьо думає, що продукт поганий, він це прямо говорить в обличчя і нічого не приховує,

– додає Юлік.

Додамо, 28 грудня на Дзідзьо напали невідомі. Співак йшов на анонсоване інтерв'ю, коли четверо зловмисників накинулись на нього. Відомого артиста одразу ж госпіталізували до місцевого шпиталю. Лікарі діагностували в Дзідзьо розрив барабанної перетинки лівого вуха, відтак знаменитість пролежав у лікарні близько місяця. Назар Гук також їздив до Києва, щоб підтримати старого друга.

"Я їздив в лікарню до нього. Ми поговорили і він зрадів цьому, адже довго один лежав у палаті і йому приємно було, що його провідували", – зазначив Назар.



Дзідзьо і Юлік / Instagram / @julikofficial

Назар Гук порекомендував починаючим артистам завжди мислити нестандартно, подобатися собі і творити нове.

Якщо не робити те, що любиш – це не буде тривати довго. Я займався усе життя музикою і ніколи не думав, що можна робити щось інше,

– підсумував Юлік.



Юлік / Прес-служба