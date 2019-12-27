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Топ-модель по-українськи 3 сезон 18 випуск: у шоу перемогла Мальвіна

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Топ-модель по-українськи 3 сезон 18 випуск

27 грудня відбувся фінальний 18 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Найкращою цього сезону стала Мальвіна. Саме вона підпише контракт із модельним агентством KModels.

На початку фінального тижня 3 сезону "Топ-модель по-українськи" були три фіналстки: Катя, Мальвіна та Наталя. Першою суперфіналісткою стала Наталя, вона виборола собі місце відразу після першого випробовування.

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Після другого випробування експерти прийшли до рішення, що наступною суперфіналісткою буде Мальвіна.

На фіналі Топ-модель по-українськи у проєкт повернулись усі 17 учасниць. Вони влаштували видовищне дефіле. А на завершення на сцені з'явилась Алла та дві фіналістки: Мальвіна та Наталя. Обидві достойні. Обидві проробили колосальну роботу. Але переможниця лише одна. І це – Мальвіна.

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Що відомо про Мальвіну Чуклю

Дівчина народилась у невеличкому селі на Буковині. Та це не завадило їй розвинути хороший смак. На Топ-модель по-українськи вона прийшла, щоб довести, що навіть дівчина із села може мати стильний вигляд та хороший смак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#мотивашка ️ . Возможно ли всё успевать? Возможно ли строить карьеру имея семью? Возможно ли стать успешной если тебе уже за 20? Пожалуй, я вам не дам определённого ответа‍♀️ Могу сказать, что в жизни редко бывает легко) Зачастую, успех требует от нас больших усилий и даже жертв. . Я не тот человек, который будет говорить о достижении высот, об успешном успехе. Неет. Мне далеко! Но я посягнула на ту сферу деятельности, куда, как думают многие, дорога мне была закрыта. . Кто знает что будет дальше? Возможно успех, возможно провал! Возможно всё было зря, а может откроется даже что-то новое. Одно могу сказать - я буду работать! Насколько я буду востребована; насколько мне хватит сил и я смогу всё совмещать; насколько хватит нервов, времени; насколько позволят обстоятельства. Возможно это будут года, а возможно месяцы. Никто ж не знает, что будет дальше... . Совмещать тяжело. Для многих странно, что в телике я - модель, а по факту осталась в селе. Но я пытаюсь успеть! Пытаюсь быть частым гостем столицы, чтоб работать; быть мамой, нежной и любящей; хорошей женой, что не обделяет вниманием мужа и готовит ему любимые блюда; быть дочерью, что помогает; быть хозяйкой и поддерживать дом в чистоте; быть активной для вас, ведь вас становится больше️; оставаться стильной и следить за собой; про роль подруги вообще почти забыла(. Получается так себе, если откровенно)) . Гораздо легче подниматься вверх к успеху когда у тебя нету столь ответственных ролей в жизни. У тебя всё впереди и ты можешь сфокусировать внимание на одном. Это факт! Тебя никто не будет спрашивать: «куда попёрлась?» и не скажут ехидно, заранее ожидая провал: «посмотрим как ты будешь дальше!». Но, делая такие смелые шаги сквозь собственный страх и чужое осуждение, знай, что то, что у тебя уже есть - это не бремя, это твои крылья, которые не дадут упасть! . Я буду работать. Я буду пытаться успеть совмещать! Но в случае если что-то пойдет не так, если я не буду справляться, есть место где меня примут любой. Семья️ . Когда хочется всё бросить и будто нету уже сил, знай, что это нормально и так бывает у всех! Легко бывает редко. Но судьба тебе поможет и решение всегда где-то близко. Просто не сдавайся!

Публикация от ДОВГОНОГА КОРОТКОВОЛОСА МАМЦЯ (@malvina.chuklia)

Вдома Мальвіна залишила маленького сина та чоловіка. Тож це стало для неї ще одним випробуванням. Перші тижні вона дуже сумувала за синочком, навіть думала покинути шоу. Тільки розмова із Аллою, яка теж мама, переконала дівчину залишитись.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера вечером смотрели с мужем 10 выпуск #тмпу3 . Оох ему было интересно))) Вот и назрел пост про то, #чтосказалмужчуклик . Но я решила начать сначала. С тех самых пор, как в нашей семье появился ОН - проект. . Представим, что это фото оооочень старое и ему не год с копейками. На ней среднестатистическая семья. Живут обычной жизнью, ничего особенного, только вот отношения у них были не самые обычные и жена была со своими странностями В осенний период каждую пятницу они, захватив вкусняшки, заседали перед теликом и наблюдали за невероятными ребятами. Вместе они смотрели ещё со времён Маремухи и Алины, и на каждом финале слушали душещипательные речи финалистов, которые затрагивали до глубины. И всё бы ничего, если бы в прошлом году @katya_polchenko не сказала что-то вроде: «...если думаешь идти, или не идти на проект, то ответ - идти!». У жены тогда загорелась лампочка и она подумала, что это судьба (но это уже другая история, не о ней сейчас). В декабре она подала анкету на кастинг, а в феврале её уже ждали на интервью. Муж конечно офигевал от невероятности происходящего, но отпустил её на день, покорять столицу. Думаю он, как и она в принципе, не верили, что с этого что-то получится, но не хотели жалеть потом о неиспользованном шансе. «Ну поедет на денёк, попробует себя, да и вернётся домой! А мы с сыном будем верно ждать.» - подумал глава семейства. . Так и произошло. Ведь итог предкастинга претенденты узнают спустя какое-то время. . Жизнь продолжалась в том же ритме до тех пор, пока не издался тот самый судьбоносный звонок, который обрушил всё ?Ведь больше, той среднестатистической семьей с фото, они больше не будут... . Понравилось? Если ждёте продолжения, не забывайте про ️ жду ваших коментов)) . #топмодельпоукраїнськи #тмпу

Публикация от ДОВГОНОГА КОРОТКОВОЛОСА МАМЦЯ (@malvina.chuklia)

Попри те, що експерти бачили у Мальвіні великий потенціал та хвалили чи не на кожному випробовуванні, їй таки довелось покинути проєкт. У неї помер батько.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важливо! Зараз, ПЛІЗ, без співчуття, сліз і суму!! Просто пост, про найприємніші спогади пов‘язані з моїм героєм, адже сьогодні йому б мало виповнитись 61! І ця дата не може пройти без згадки про тата) . Коли я була маленька я купалась тільки з ним, бо він не пропускав піну в очі) . Ми разом спали! . Завжди вуконував обіцяне! . Я казала що тато мій брат, а ще я вийду за нього заміж коли виросту))) . Він придумав традицію іменинників в нашій сім‘ї, суть якої в тому, що тиждень до і тиждень після дня народження на іменинника ніхто не може кричати, сварити і заставляти до роботи. Такий собі період недоторканості) . Запрошував на моє весілля всіх хто проходив попри наш двір і з ним здоровався))) . Завжди вчив нас з сестрами бути справжніми одне для одної!!! . До того як сестри вийшли заміж, казав, що чоловічої статі вдома тільки він і пес)))) . Завжди вітав з усіма святами всіх перший!! . Завжди дарував мамі і нам з сестрами подарунки і квіти на 8 березня. Взагалі свята для нього була окрема улюблена тема. . Готував найсмачніший у світі шашлик. В нього виходило найкраще домашнє вино! . А ще в нього був крутий талант підтримувати будь-яку розмову, знав смішні вірші і зараз в мене до кожної розмови в голові крутяться всі можливі історії, які б він зараз розповів) . Взагалі в мене купа приємних спогадів про нього і як про тата, і як про чоловіка, як про людину, про діда! Це все буде жити зі мною вічно!!! І напевно це вже буде моя традиція про нього писати) . Напишіть будь-ласка хоча б одну найяскравішу згадку пов‘язану з вашими татками)) Чекаю️

Публикация от ДОВГОНОГА КОРОТКОВОЛОСА МАМЦЯ (@malvina.chuklia)

Ані експерти, ані сама Мальвіна не знали, чи знайде вона у собі сили, щоб повернутись на Топ-модель по-українськи. Через кілька тижнів вона таки повернулась. І як бачимо, це було не даремно.

Окрім почесного титулу Мальвіна виграла 100 тисяч гривень, контракт із модельним агентством Kmodels, а також інтерв'ю та обкладинку для журналу Pink.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle
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