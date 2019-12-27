Топ-модель по-українськи 3 сезон 18 випуск: у шоу перемогла Мальвіна

27 грудня відбувся фінальний 18 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Найкращою цього сезону стала Мальвіна. Саме вона підпише контракт із модельним агентством KModels.

На початку фінального тижня 3 сезону "Топ-модель по-українськи" були три фіналстки: Катя, Мальвіна та Наталя. Першою суперфіналісткою стала Наталя, вона виборола собі місце відразу після першого випробовування.

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Після другого випробування експерти прийшли до рішення, що наступною суперфіналісткою буде Мальвіна.

На фіналі Топ-модель по-українськи у проєкт повернулись усі 17 учасниць. Вони влаштували видовищне дефіле. А на завершення на сцені з'явилась Алла та дві фіналістки: Мальвіна та Наталя. Обидві достойні. Обидві проробили колосальну роботу. Але переможниця лише одна. І це – Мальвіна.

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Що відомо про Мальвіну Чуклю

Дівчина народилась у невеличкому селі на Буковині. Та це не завадило їй розвинути хороший смак. На Топ-модель по-українськи вона прийшла, щоб довести, що навіть дівчина із села може мати стильний вигляд та хороший смак.

Вдома Мальвіна залишила маленького сина та чоловіка. Тож це стало для неї ще одним випробуванням. Перші тижні вона дуже сумувала за синочком, навіть думала покинути шоу. Тільки розмова із Аллою, яка теж мама, переконала дівчину залишитись.

Попри те, що експерти бачили у Мальвіні великий потенціал та хвалили чи не на кожному випробовуванні, їй таки довелось покинути проєкт. У неї помер батько.

Ані експерти, ані сама Мальвіна не знали, чи знайде вона у собі сили, щоб повернутись на Топ-модель по-українськи. Через кілька тижнів вона таки повернулась. І як бачимо, це було не даремно.

Окрім почесного титулу Мальвіна виграла 100 тисяч гривень, контракт із модельним агентством Kmodels, а також інтерв'ю та обкладинку для журналу Pink.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.