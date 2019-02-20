Малюк Бастон: Єва Лонгорія зворушила мережу фото з 8-місячним сином

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Єва Лонгорія з сином
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", лише 8 місяців тому, у червні 2018 року, народила первістка від чоловіка Хосе Антоніо Бастона – хлопчика Сантьяго. Після пологів зірка швидко вийшла з декрету і почала поєднувати материнство із роботою.

Єва опублікувала новий знімок з хлопчиком, який помітно підріс, на своїй сторінці в Instagram.

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На чорно-білому фото Лонгорія тримає на руках малюка Сантьяго та усміхається разом з ним на камеру.

"Його усмішка змушує мене усміхатися", – наголосила зіркова мама у підписі.

Єва Лонгорія з сином
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria

Напередодні акторка повідомила шанувальників про те, що її хлопчику виповнилося 8 місяців і показала кумедне відео з сином.

"Маленькому янголятку виповнилося 8 місяців і це все так швидко відбувається", – додала вона.

Дивіться відео з сином Єви Лонгорії:

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Єва Лонгорія Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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