Малюк Бастон: Єва Лонгорія зворушила мережу фото з 8-місячним сином

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", лише 8 місяців тому, у червні 2018 року, народила первістка від чоловіка Хосе Антоніо Бастона – хлопчика Сантьяго. Після пологів зірка швидко вийшла з декрету і почала поєднувати материнство із роботою.