Малюк народжується? Біля будинку Меган Маркл помітили швидку допомогу та вертоліт

Королівська дитина принца Гаррі та Меган Маркл скоро з'явиться на світ! Про це переконують фотографії папараці, які були зняті біля Фрогмор-хаузу, де живуть герцоги Сассекські.

Так, західні ЗМІ пишуть, що поблизу Фрогмор-хауз бачили карету швидкої допомоги, а у небі – вертоліт, Про це повідомляє видання Express.

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Найімовірніше, принц Гаррі буде присутній при народженні свого первістка. Крім того, днями раніше до Великобританії вже прибула матір Меган Маркл Дорія Регланд. Відтак усі шанувальники в очікуванні моменту, коли оголосять про народження первістка онука Єлизавети II.

Однак Меган Маркл і принц Гаррі раніше заявили, що не будуть показувати обличчя свого новонародженого малюка. Найімовірніше, що фанати королівської сім'ї зможуть побачити дитину пізніше лише на фотографії. Додамо, що днями герцоги Сассекські відкрили свою спільну сторінку у соціальній мережі Instagram.