Мама американської зірки Брітні Спірс – Лінн Спірс – подала в суд прохання, щоб контролювати фінанси доньки. Відомо, що до всього заробітку вже близько 12 років має доступ скандальний батько-опікун співачки. Тепер матір теж хоче знати, куди йдуть гроші Брітні з її фонду.

Фонд під назвою Revocable Trust SJB з 2004 року береже багатомільйонні активи Брітні Спірс, які вона в майбутньому планує передати двом своїм синам. Зараз до нього має доступ батько Брітні – Джеймс Спірс, який є її опікуном з 2008 року. Контроль над донькою він взяв тоді, коли в неї почались проблеми із наркотиками та алкоголем, а також коли вона розлучилась зі своїм чоловіком Кевіном Федерліном та відмовилась від опіки над синами.

До теми Обдурили і підставили: в мережі з'явився лист Брітні Спірс про опікунство батька та розлучення

У виданні The Blast стало відомо, що 65-річна матір Лінн Спірс подала запит в окружний суд Лос-Анджелеса, щоб отримувати повідомлення від фонду, де проводять будь-які операції. Додамо, що у травні 2019 року мама Брітні також подала документи в суд, щоб вони дали доступ до справи опікунства її батька, а також показали план лікування її доньки, яка часто страждає від психічних розладів.

Мати Брітні завжди хотіла приймати участь у її житті. Мама в різні роки намагалась щось сказати,

– сказав інсайдер видання.

Відомо, що мама Брітні раніше працювала вчителькою в початковій школі і тренером з аеробіки. Саме вона віддала маленьку Брітні до секції художньої гімнастики, якою займалась до 9-ти років, а також до церковного хору місцевої баптистської церкви. Нагадаємо, що саме мама Брітні підтримувала співачку, коли та потрапила у лікарню з психічними ускладненнями у 2019 році та вимагала суду через запроторення доньки у клініку її ексчоловіком Джеймсом Спірсом.