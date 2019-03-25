Мама Бейонсе відверто розповіла, як ставиться до Меган Маркл

198 Читать новость на русском
Тіна Ноулз та Меган Маркл
Тіна Ноулз та Меган Маркл / www.usmagazine.com

Після королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл весь світ зачарований від цієї ідеальної пари. Як виявилось, до числа прихильників герцогів Сассекських належить і мама поп-діви Бейонсе – дизайнер Тіна Ноулз.

Знаменита модельєр стала запрошеною гостею на відкритті виставки темношкірих художників 1960 – 1980 років Soul Of A Nation. Світський захід пройшов днями у Лос-Анджелесі та об'єднав в одній залі чимало знаменитих людей. 

Читайте також: Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я

За інформацією Us Weekly, Тіна Ноулз вкотре віддала данину поваги королівській родині Великобританії та вкотре згадала про вагітну Меган Маркл. Як і під час церемонії вручення нагород Brit Awards-2019, мама Бейонсе виступила з промовою, в якій не приховувала свого захоплення від герцогині Сассекської. 

Я вважаю, що вона красива, розумна, незалежна молода жінка. Вражає, що Меган отримала таку можливість і що вона є чудовим прикладом для наших людей. Це дійсно чудово!
– поділилась Тіна Ноулз.

Не меншими прихильниками Меган Маркл є й американське подружжя Бойонсе та Jay-Z. У лютому 2019 року пара своєрідно висловила подяку вагітній герцогині за престижну нагороду Brit Awards-2019, яка є британською версією Греммі. Тоді Бейонсе та Jay-Z не змогли приїхати до Лондона, щоб отримати статуетку в номінації "Найкраща іноземна група". Подружжя записало кількасекундне відео, на якому постало на тлі оригінальної інтерпретації картини: замість "Мони Лізи" був портрет Меган Маркл в короні з коштовностями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

blog_ava
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
сьогодні
4934
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Новини LifeStyle Меган Маркл Бейонсе
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
сьогодні 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 4933
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
24 березня 12:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
7136
Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана
24 березня 11:01 Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана
404
Принцесі Євгенії – 29: як виглядала внучка Єлизавети ІІ в дитинстві
23 березня 19:26 Принцесі Євгенії – 29: як виглядала внучка Єлизавети ІІ в дитинстві
2163
Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
23 березня 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
Альона Захарова 1516
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук