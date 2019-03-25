Мама Бейонсе відверто розповіла, як ставиться до Меган Маркл
Після королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл весь світ зачарований від цієї ідеальної пари. Як виявилось, до числа прихильників герцогів Сассекських належить і мама поп-діви Бейонсе – дизайнер Тіна Ноулз.
Знаменита модельєр стала запрошеною гостею на відкритті виставки темношкірих художників 1960 – 1980 років Soul Of A Nation. Світський захід пройшов днями у Лос-Анджелесі та об'єднав в одній залі чимало знаменитих людей.
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За інформацією Us Weekly, Тіна Ноулз вкотре віддала данину поваги королівській родині Великобританії та вкотре згадала про вагітну Меган Маркл. Як і під час церемонії вручення нагород Brit Awards-2019, мама Бейонсе виступила з промовою, в якій не приховувала свого захоплення від герцогині Сассекської.
Я вважаю, що вона красива, розумна, незалежна молода жінка. Вражає, що Меган отримала таку можливість і що вона є чудовим прикладом для наших людей. Це дійсно чудово!
– поділилась Тіна Ноулз.
Не меншими прихильниками Меган Маркл є й американське подружжя Бойонсе та Jay-Z. У лютому 2019 року пара своєрідно висловила подяку вагітній герцогині за престижну нагороду Brit Awards-2019, яка є британською версією Греммі. Тоді Бейонсе та Jay-Z не змогли приїхати до Лондона, щоб отримати статуетку в номінації "Найкраща іноземна група". Подружжя записало кількасекундне відео, на якому постало на тлі оригінальної інтерпретації картини: замість "Мони Лізи" був портрет Меган Маркл в короні з коштовностями.