Мама Брітні Спірс подала до суду, аби дізнатися, чому її доньку тримали в психлікарні: деталі

Зіркова матуся Лінн Спірс не може пробачити лікарям халатного ставлення до своєї доньки. Так, аби дізнатися причину насильного утримання Брітні Спірс у психіатричній лікарні, вона звернулася до місцевого суду. У своєму позові вона також зазначила, що хоче дізнатися про деталі опікунства над донькою її батька Джеймса.

Про це повідомляє видання TMZ.

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У джерелі зазначається, що співачка перебуває у поганому моральному здоров'ї, однак це не перешкоджає їй брати участь у фотосесіях та знімати відео, як вона займається спортом.

За інформацією видання, мама поп-зірки запевнила, що зробить все, що в її силах, аби дізнатися причину тривалого перебування доньки у психіатричній клініці. У своєму судовому позові Лінн Спірс також вимагає надати їй деталі, які стосуються опікунства Джеймі Спірса над їхньою донькою Брітні (протягом 11 років єдиним опікуном Брітні Спірс є її батько).

Скандальну ситуацію прокоментувала і сестра співачки Джеймі. Дівчина запевняє, що артистку примушують приймати лікарські препарати, від яких вона відмовляється. Джеймі сподівається, що їхній сім'ї вдасться знайти хорошого відповідального адвоката, який допоможе довести вину лікарів, а також зробити Лінне Спірс другим опікуном.

Що відомо про опікунство батька Брітні Спірс над донькою та її відносини з мамою?Раніше Джеймі Лінн (сестра Брітні Спірс) була дуже близькою з сестрою, а вони обидві з мамою, але після розставання співачки з Джастіном Тімберлейком у 2002 році, їхні відносини зіпсувалися. Протягом останнього року Джеймі і Брітні ні разу не бачилися.



Пізніше, у 2008 році, у співачки трапився нервовий зрив, тому місцевим судом було вирішено передати опікунство над нею батькові Джеймсові. Після того психічних зривів у його доньки не спостерігалося, однак, як повідомляються іноземні ЗМІ, на початку весни її стан погіршився і сталося загострення давньої хвороби.