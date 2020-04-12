Мама Дана Балана несподівано виступила на шоу "Голос країни-10": відео

Ювілейний сезон "Голосу країни-10" і справді дивує глядачів вокального проєкту. Окрім талановитих вокалістів, на шоу можна побачити і несподіваних зіркових гостей. Зокрема, у 13 випуску українці познайомились із мамою Дана Балана.

Як відомо, 12 квітня на "Голосі країни-10" відбулись останні вокальні нокаути. За можливість виступати у прямих ефірах поборолись неперевершені учасники команди Тіни Кароль. Однак не тільки по-справжньому сильні виступи запам'ятаються глядачам. В останні хвилини 13 випуску ведучі оголосили таємничу гостю, яка вийшла у білій сукні.

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Виявилось, що на шоу завітала мама Дана – молдовська телеведуча Людмила Балан. На "Голосі" вона виконала пісню рідною мовою та підготувала ще один особливий сюрприз. Вперше мама Дана Балана познайомилась із Тіною Кароль, до якої залицяється її син. Жінка засипала українку компліментами та, на всякий випадок, продемонструвала знання весільних традицій. Людмила Балан виконала пісню "Горіла сосна, палала", яку співають під час зняття фати в нареченої. Цим гостя неабияк збентежила зіркову тренерку.

Цікаво, що і для Дана Балана поява мами на сцені була несподіванкою. Під час випуску харизматичний артист розчулився від слів підтримки та зворушливо підтримав її під час виступу.

"Голос країни 10 сезон" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ мами Дана Балана