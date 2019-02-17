Мама Децла назвала причину смерті співака: несподівані подробиці

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Мама Децла назвала причину смерті співака - деталі
Децл / peopletalk.ru

Мати репера Децла (справжнє ім'я – Кирило Тлумацький) Ірина Тлумацька розповіла, що стало причиною смерті її сина. За її словами, це сталося через надмірні навантаження.

У ніч з 2 на 3 лютого в російському Іжевську раптово помер Децл (справжнє ім'я – Кирило Тулмацький). Артисту стало погано після концерту: спершу він скаржився на біль в руках, після чого стався серцевий напад. Медики не змогли врятувати репера, констатувавши зупинку серця.

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Рраптова смерть шокувала прихильників Децла. Припускали навіть, що 35-річний репер міг вживати препарати, які стали причиною зупинки серця. Однак експертиза вже довела: у крові співака не було жодних слідів заборонених речовин. 

Мама Кирила Ірина Тлумацька розповіла в ефірі російського "Першого каналу" про справжні причини смерті її сина.

У бесіді з телеведучим Дмитром Борисовим у програмі "Ексклюзив" жінка заявила, що її син не міг померти через заборонені речовини або алкоголь.

Причина смерті – перенавантаження. Він за останні півроку написав два альбоми. Якось поскаржився, що рука боліла і нога. Він хотів зробити щось важливе, чисте. Не просто писав, а від серця,
– повідомила Ірина.

Що відомо про Децла?Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Тлумацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Кто ты?" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників. У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.

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Теги: Новини Росії LifeStyle Музика Втрати Помер Децл – Кирило Толмацький
Джерело: 24 Канал
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