Мама дисциплінувала мене, – Шарліз Терон шокувала розповіддю про побиття в дитинстві

Оскароносна акторка Шарліз Терон не припиняє шокувати публіку спогадами про нелегке дитинство. Днями голлівудська зірка відверто розповіла, що часто її мама карала за неслухняність. Жінка била свою доньку, демонструючи жорстокі методи виховання дитини.

Про це Шарліз Терон розповіла в інтерв'ю Urbanette. За словами артистки, мама Герда могла їй дати ляпаса за неслухняність, або ж вдарити тим предметом, який потрапляв їй під руку в такі моменти. Однак сама Шарліз Терон не засуджує такі садистські методи виховання, а навпаки – дякує за дисциплінування.

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"Саме батьки зробили з мене особистість. Моя мама дисциплінувала мене. Сьогодні такі методи виховання в Америці неможливі, тому що її посадять до в'язниці. Для мене це сумно. Але я пам'ятаю, що дійсно заслуговувала на такі покарання", – зазначила Шарліз Терон.

Окрім цього, акторка додала, що ніколи не звинувачувала маму через досить агресивну поведінку. Вкінці суперечки Шарліз визнавала свою вину та приходила до неї з вибаченнями.

Я ніколи не говорила: "Боже, це так несправедливо". Я навпаки підходила до неї і вибачалася, тому що знала, що була неправа,

– додала вона.

Після такого нелегкого дитинства Шарліз Терон вирішила не звертатись за допомогою до психологів. Акторка зізналась, що свої емоції завжди вкладає в роботу та не має наміру платити людям, щоб вони тільки її вислуховували.

"Я не хочу платити комусь, щоб розповісти про мої проблеми. Мені самій платять, щоб я ділилася цими проблемами з громадськістю", – поділилась Шарліз Терон.



Шарліз Терон з мамою Гердою / The Daily Mail

Як відомо, 44-річна Шарліз Терон втратила батька, коли їй було 15. Акторка не приховує від громадськості правди: чоловік мав алкогольну залежність та часто напідпитку погрожував її мамі розправою. Під час одної з таких суперечок Герда змушена була захищатись і застрілила його на очах в Шарліз Терон.

"Мій батько був хворою людиною. Він був алкоголіком все моє життя – я не знала його іншим. Це була досить безнадійна ситуація, в якій застрягла наша сім'я. Кожен день непередбачуваний, коли ти живеш з алкоголіком, і це почуття залишається з тобою всередині на все життя... Мій батько був настільки п'яний, що ледве тримався на ногах, коли зайшов до хати з пістолетом. Моя мама і я були в моїй спальні і тулилися до дверей. Він просто вистрілив у двері три рази. Жодна з цих куль не влучила в нас, і це просто чудо. Але в цілях самооборони моя мама вирішила усунути цю загрозу", – розповіла Шарліз Терон.

Сама акторка ніколи не була заміжньою та не мріяла стати чиєюсь дружиною. Однак відмовлятись від материнства Шарліз Терон не мала наміру: у 2012 та 2015 роках вона всиновила дітей Джексона і Августу.