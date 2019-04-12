Мама Кендалл Дженнер опублікувала оголений знімок 23-річної доньки (18+)

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Попри успішну кар’єру моделі та активне ведення блогу в соціальній мережі Instagram, Кендалл Дженнер отримує підтримку від своєї матері Кріс Дженнер. Телеведуча і бізнесвумен часто ділиться світлинами дітей на своїй сторінці, однією з яких днями сколихнула мережу.

23-річна Кендалл Дженнер в силу своєї професії не може соромитися камери, перед якою часто доводиться оголюватися. Адже вона є однією з найулюбленіших моделей, які виходять на покази від бренду Victoria's Secret і часто публікує відверті фото у своєму блозі. Однак до того, що знімок 23-річної американки на своїй сторінці в Instagram опублікувала її мама, шанувальники готові не були.

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Кріс Дженнер, мама Кендалл, оприлюднила знімок доньки, на якому вона постала повністю оголеною. Дівчина позувала перед об’єктивом австралійського фотографа Рассела Джеймса на березі піщаного пляжу без вбрання, прикриваючи руками груди.

Також 63-річна зіркова мама відзначила сторінку, на якій раніше було опубліковано ще одну світлину Кендалл Дженнер. Гарячий образ «ню» для моделі залишився – вона так само фотографувалася оголеною, але от локація змінилася. Американська зірка позувала між двох великих дерев на фоні чистого неба.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @krisjenner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @russelljames

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Кендалл Дженнер
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