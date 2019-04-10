Мама Кейт Міддлтон потрапила у гучний скандал через приниження колег

Поки герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон підтверджує статус ідеальної матусі, її рідні дещо підводять дружину принца Вільяма. Днями колеги Керол Міддлтон заявили, що жінка принижує їх на роботі.

Як повідомляє The Daily Mail, батьки Кейт Міддлтон займаються бізнесом. Британське подружжя володіє фірмою з організації вечірок та свят – Party Pieces. Завдяки цьому бізнесу 64-річна Керол та 69-річний Майкл Міддлтон придбали квартиру у Лондоні для своїх доньок.

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Однак, якщо на перший погляд, працювати із милою парою – одне задоволення, то підлеглі родини Міддлтон запевнили у зворотному. За їхніми словами, останнім часом у Party Pieces суттєво скоротили персонал. Чимале навантаження позначилось і на спілкування з керівниками: британці бідкаються, що Керол Міддлтон не має терпіння до результату їх роботи та проявляє неповагу до підлеглих. Відтак люди, яких звільнили з фірми, відчули тільки полегшення.

Головною претензією до мами герцогиня Кембриджської є те, що вона надсилає багато повідомлень на електронні пошти підлеглих та вимагає миттєвої відповіді на свої питання. При цьому британці заявили, що листування відбувається і в позаробочий час, і у вихідні дні.

Часто нам доводилося працювати до ночі або у вихідні, бо вона (Керол Міддлтон, – LifeStyle 24) не підписала вчасно документи. Вона наполягала на тотальному контролі всього, але при цьому часто зникала на кілька годин... Ніколи не було вибачень, вона просто вимагала, щоб люди все зробили в останні хвилини,

– заявив підлеглий Керол Міддлтон.



Фірма батьків Кейт Міддлтон / The Daily Mail

За словами працівників Party Pieces, дехто за день може отримати до 70 повідомлень з дорученнями, тому підлеглі Керол Міддлтон завжди відчувають тиск та стрес на роботі. Окрім цього, мама чарівної дружини принца Вільяма не має наміру слухати інших та з легкістю звільняє людей за сперечання з нею.

Якщо ви з нею в чомусь не згідні, вона швидко делегує роботу комусь ще, і їй байдуже, що сталося раніше... Одного разу вона помахала пальцями, бажаючи, щоб хтось підійшов до її столу, що, на мою думку, було принизливо і непрофесійно. Я бачила, як вона це робить неодноразово,

– розповіла одна з працівниць Party Pieces.

Також люди не можуть відлучитись з роботи навіть до лікаря. Керол Міддлтон контролює кожного працівника та знімає оплату за години простою на роботі. Водночас всі працівники фірми стверджують, що батько Кейт Міддлтон більш лояльний до них. Майкл ніколи не забуває відправляти їм привітання зі святами, а всі працівники залюбки заходять до нього за порадами.



Керол і Майкл Міддлтон / Getty Images