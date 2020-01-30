Мама Леді Гаги вперше прокоментувала психічні розлади доньки

Популярна американська співачка Леді Гага в підлітковому віці страждала депресією. Її мати Синтія Джерманотта вперше розповіла, як боролася з психічними проблемами доньки.

33-річна зірка в шкільному віці страждала від приниження у школі. Все тому, що вона виділялася серед однолітків іншим стилем в одязі і захопленням музикою. Деякі діти були негативно налаштовані по відношенню до майбутньої знаменитості і через це вона почувалася ізольованою від суспільства. Про це розповіла мама Лдеі Гаги виданню People.

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За словами Синтії Джерманотти, емоційний стан її доньки значно погіршувався через постійні знущання, а сама вона не хотіла ні з ким ділитися своїми проблемами. Також Синтія додала, що не підозрювала наскільки сильною є депресія Леді Гаги, адже не була так обізнана про її психічне здоров’я, як сьогодні.

Вона почувалася ізольованою від будь-яких подій, була приниженою. І постійно ставила собі запитання про свої власні можливості, нескінченно сумнівалася в собі. Так почалася її депресія. Ми як батьки намагалися з усіх сил допомогти їй, але не знали всього,

- зізналася мати.

Нагадаємо, на початку цього року інтерв'ю Опрі Вінфрі Леді Гага зізналася, що в 19 років зазнала серії зґвалтувань, після чого кілька років страждала посттравматичним розладом.