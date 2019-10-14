Мама Ліама Гемсворта хотіла його розлучення з Майлі Сайрус, – ЗМІ

Голлівуд і досі обговорює одне з найгучніших розлучень літа. Актор Ліам Гемсворт та співачка Майлі Сайрус розірвали стосунки після 8 місяців подружнього життя. Однак родичі голлівудського красеня не засмутились від цього, а мама Гемсворта від початку недолюблювала його обраницю.

Як інсайдери розповіли у коментарі таблоїду HollywoodLife, запальна та норовлива Майлі Сайрус так і не змогла налагодити дружні стосунки з родичами Ліама Гемсворта. Тому після новин про розлучення зірок, сім'я залюбки підтримала актора.

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Особливу нелюбов до Майлі, як переконують інсайдери, мала мама Ліама Гемсворта. Жінка не наполягала на розлученні подружжя, однак у родинному колі стверджувала, що артистка – не пара для її сина.

Тепер мати Ліама відчуває значне полегшення після того, як він прийняв рішення про розлучення з Майлі. Вона, як і вся його родина, завжди боролася з Сайрус,

– розповів інсайдер.

Окрім цього, джерела таблоїду зазначили, що Ліам Гемсворт має дуже тісний зв'язок із родичами. Після новин про розлучення з Сайрус він поспіхом виїхав до родинного маєтку в Австралії, щоб не бути "частиною тієї драми".

"Ліам покладався на силу своєї сім'ї. Він поїхав на кілька днів в Австралію, щоб трохи абстрагуватися від цієї ситуації з Майлі. Ліам дійсно потребував підтримки своїх рідних в цей період. Вони дуже близькі", – додав інсайдер.

Що відомо про розлучення Ліама Гемсворта та Майлі Сайрус? Перші чутки про розлучення Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта з'явились на початку серпня 2019 року. Інсайдери західних ЗМІ стверджували, що пара не змогла вжитись в одному будинку, тому й вирішила завершити стосунки. Після такої резонансної заяви у мережі з'явились перші знімки Майлі Сайрус з блогеркою Кейтлін Картер, де вони обіймались та цілувались.



Роман із дівчиною настільки приголомшив актора Ліама Гемсворта, що він вирішив не боротись за шлюб. Тоді ж актор офіційно подав документи на розлучення з Майлі Сайрус. Вже з Австралії Ліам Гемсворт звернувся до журналістів та прихильників не втручатись у його особисте життя і з розумінням віднестись до приватності в складний час.



Наразі як Майлі, так і Ліам знайшли коханих. Актор почав стосунки з Медісон Браун, а співачка зустрічається зі своїм колегою Коді Сімпсон.