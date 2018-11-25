Мама Меган Маркл переїде до нового маєтку разом з герцогами Сассекськими, – ЗМІ

Герцоги Сассекські, принц Гаррі та Меган Маркл, вирішили покинути скромний котедж на території Кенсінгтонського палацу та оселитись в резиденції королеви у Віндзорі. Однак про самостійне життя вони лише помріють, адже у маєток переїде і мама американки – Доріа Редлан.

Уже після новорічних свят принц Гаррі та його вагітна дружина Меган оселяться подалі від своїх родичів. За словами представників Кенсінгтонського палацу, пара прагне розпочати самостійне життя. Окрім цього, інсайдери розповіли, що між двома внуками королеви Єлизавети ІІ – Вільямом та Гаррі – виникли непорозуміння, відтак герцог Сассекський не хоче жити по сусідству зі своїм братом.

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Водночас про самостійне життя пара поки може тільки мріяти. Все тому, що разом із герцогами Сассекськими у Віндзорі оселиться мама Меган Маркл – Доріа Редлан. 62-річна американка кілька місяців тому переїхала з Лос-Анджелеса до Лондона, щоб підтримати свою доньку у нелегкий час. Тепер же, коли Меган очікує на появу первістка, її мама не планує покидати зірку, а всіляко допомагатиме їй у підготовці до пологів та догляді за немовлям.

Як повідомляє The Daily Mail, герцоги Сассекські самі запросили Дорію переїхати разом з ними у новий маєток.



Принц Гаррі та Меган Маркл житимуть разом з мамою екс-акторки / The Knot News

Нагадаємо, що в переддень весілля Меган Маркл представила свою маму королеві Єлизаветі ІІ та принцу Філіпу. Перед весіллям герцогиня Сассекська провела ніч окремо від свого нареченого. У її номері готелю залишилась мама Доріа Редлан. Окрім цього, американка супроводжувала Меган Маркл перед церемонією вінчання. До вівтаря акторку повів батько принца Гаррі – принц Чарльз.