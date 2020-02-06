Мама Насті Каменських розповіла свою історію кохання

Мама популярної української співачки, яка підкорює латиноамериканських слухачів, Насті Каменських Лідія розповіла історію своїх стосунків з чоловіком Олексієм.

Лідія Каменських дала відверте інтерв'ю у програмі "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1". Як зазначила жінка, її стосунки з чоловіком розвивалися на очах у найкращої подруги.

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Лідія Петрівна познайомилася з Олексієм Жмуром, коли прийшла влаштовуватися на роботу до Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки. Він тоді був керівником хору та старшим від неї на 16 років.

Немає такого моменту, що він того не хоче, чи я того не хочу. Якщо йому не подобається шопінг, він сидітиме в машині, і чекатиме мене пів дня,

– розповідає артистка.

Олексій тоді був одружений, тому про його роман з Лідією не знав ніхто. Жінка поділилася подробицями лише з найкращою подругою Аллою Кудлай, яка потім стала хрещеною матір'ю Насті Каменських.

Ситуація була б не гарна. І минуло вже скільки років. 5 чи 6. Олексій Йосипович каже: "Мадам, з вами можна йти в розвідку. Бо жодна жива душа в хорі не знала, що ми з Лідкою зустрічаємося,

– ділиться Алла Кудлай.

Невдовзі Олексій розлучився, а Лідія завагітніла і тоді вони перестали приховувати своє кохання. В 1987 році в пари народилася донька Настя. Після народження дитини Лідія Петрівна вирішила покинути співочу кар'єру та присвятити всю себе сім'ї та вихованню донечки.