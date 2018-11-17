Мама не в халаті: Світлана Тарабарова зворушила мережу фото з сином

Українська співачка Світлана Тарабарова вже за два місяці після народження сина швидко привела себе у чудову форму і вийшла з декрету, повернувшись до роботи.

Нове фото Тарабарова опублікувала на своїй сторінці в Instagram, на якому новоспечена матуся тримає на руках двомісячного Івана.

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У підписі Світлана розповіла, що у неї видався важкий тиждень, однак тепер у неї з'явився маленький помічник.

"Багато знімальних днів, декілька концертів та інтерв`ю про альбом "23:25" – та мені було в кайф, Іван був поряд – допомагав мамі. І нарешті в нас є декілька фото, де мама не в халаті", – додала співачка.



Світлана Тарабарова / Instagram @tarabarova

Нагадаємо, що Світлана Тарабарова народила сина Івана 9 вересня. Це перша дитина артистки та її чоловіка Олексія Боднара. Одразу після пологів співачка випустила новий кліп, який назвала "Добре серце". З хітом зірка дала перший концерт після пологів, що відбувся на Харківщині.