Мама принцеси Беатріс розсекретила деталі її весілля і заявила про спорідненість зі своїм зятем

Після заручин принцеси Беатріс і її італійського бойфренда пройшло близько трьох тижнів, однак Кенсінгтонський палац досі не повідомив про дату і місце проведення весілля. Натомість мама завидної нареченої, Сара Фергюсон, прочинила двері у королівський двір і зробила кілька важливих заяв.

Наприкінці вересня принцеса Євгенія повідомила про радісну подію у королівській родині – ще одна внучка Єлизавети ІІ виходить заміж. Її обранцем став італієць Едоардо Мапеллі Моцці. Через національність мільйонера, який стане чоловіком Беатріс, західні ЗМІ розповсюджували неправдиву інформацію щодо місця проведення весілля.

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Мовляв, через поважний статус відомого італійця святкування може відбутися на його батьківщині. Проте мама новоспеченої нареченої заперечила всі чутки у своєму коментарі, який дала іноземному виданню на червоній доріжці British Film Institute.

Журналісти запитали ексдружину принца Ендрю, чи ймовірний варіант проведення весілля в Італії, на що вона чітко відповіла, що ні.

Це (весілля принцеси Беатріс, – LifeStyle 24) може відбутися тільки у Великобританії,

– заявила Сара Фергюсон.

Після чого додала, що вона дуже рада за свою доньку і її заручини з Едоардо, адже вона знає її коханого з дитинства. 59-річна мама принцеси Беатріс зізналася, що рідний брат її майбутнього зятя є її хрещеним сином. Саме тому вона добре знає Едоардо Мапеллі Моцці з дитинства і була щаслива слідкувати за тим, як розвивалися їхні стосунки.



Принцеса Беатріс з нареченим Едоардо / Instagram / @edomapellimozzi

Що відомо про стосунки принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці? Як повідомлялося у західних ЗМІ, новоспечені наречені були знайомі ще з раннього дитинства. Однак романтичні стосунки у них зав'язалися після весілля рідної сестри Беатріс, Євгенії.

На момент близького знайомства зі старшою донькою принца Ендрю Едоардо був заручений з іншою жінкою, яка два роки тому народила йому сина Вулфа. Жінка дізналася про зраду батька своєї дитини з газет, після чого фанати очікували на скандал від Єлизавети ІІ. Однак пізніше її внучка знову і знову з'являлася на публіці в компанії заможного італійця.

Приблизно через рік стосунків принцеса Беатріс отримала пропозицію вийти заміж і заявила про весілля.

Варто додати, що донька принца Ендрю не входить до п'ятірки перших спадкоємців, тому вона не потребує дозволу від королеви на шлюб з розлученим чоловіком.