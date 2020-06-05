Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) рідко публікує фотографії власної сім'ї, але в день народження найріднішої людини – матері, вирішила показати її всій мережі.

День народження мами 31-річної виконавиці – Марії Герман, відбулось днем раніше, 4 червня. За словами співачки в інстаграмі, її мама святкувала ювілей. Тому з такої нагоди вона опублікувала миловидне фото матері з Варшави, Польща.

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У мого бест друга сьогодні ювілей! Дівчьонка, ми безмежно тебе любимо і гордимося! Захоплюємося твоєю силою духу, і що ти саме така, яка є! А ти – особлива і най-най-найкраща мама на всій планеті! Будь завжди здорова і тішся життю – ми докладемо всіх зусиль,щоб так і було! Дякуємо за все, зозулька!

– ніжно привітала маму MamaRika.

Варто додати, що прихильники засипали привітаннями зіркову матусю на прохання співачки, а сама мама щиро подякувала доньці за такі теплі слова: "Дякую, кровиночко, за все-все, дякую Богу за щастя бути твоєю матусею!!! Люблю безмежно!!!"

Нагадаємо, що MamaRika народилась і виросла у місті Червоноград Львівської області. Чи має співачка братів чи сестер – невідомо.