MamaRika показала розкішне відео з весілля та поділилась проблемами, які були у неї з чоловіком

Українська співачка MamaRika розповіла, що як і в кожній сім’ї у неї з чоловіком Сергієм Середою були проблеми. Це проявлялось у її надмірному бажанні у всьому бути лідером, коли, на її думку, саме чоловік має бути ним.

У своєму інстаграмі артистка зізналась, що є воїном по життю, оскільки все звикла виборювати власними силами. Через це вона і "зачерствіла", і тому виникла її захисна реакція, яка проявлялась у лідерстві.

Цікаво MamaRika розповіла, чи дійсно вийшла заміж через вагітність

Одна справа коли це стосується роботи, але коли я постійно виборювала лідерство, навіть із своїм чоловіком вдома, я і не зчулася, як це стало великою проблемою. У сім’ї має бути лише один лідер – він,

– переконана MamaRika.

Але все змінилось після весілля, яке відбулось у Таїланді нещодавно. Пара набагато краще відкрилась та пізнала одне одного у медовому місяці навіть після 5 років стосунків.

"Щось кардинально змінилося у нас обох і ми розставили все на свої місця. Це була магія з першого дня, відколи ми сіли у літак і до сьогодні! Що саме стало причиною цьому – відпочинок, зміна обстановки, наше весілля, точно не скажу. Та вмить я стала більш чуттєвою, беззахисною та жіночною... Я просто "склала зброю", відчула що я в безпеці, і поруч саме той, кому можна нарешті показати свою слабкість... І це такий кайф", – додала артистка та запитала користувачів, чи згідні вони з тим, що вдома жінка повинна бути турботливою і ніжною, а свою незалежність залишати з порогом дому.

Разом з цим щаслива MamaRika поділилась результатами романтичної відеоісторії з її весільного дня, де на церемонії був лише місцевий укладач шлюбів та закохана пара.

Дивіться відео з весілля MamaRika і Сергія Середина у Таїланді: