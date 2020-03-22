MamaRika розповіла, чи дійсно вийшла заміж через вагітність

Популярна українська співачка MamaRika днями вийшла заміж за гумориста та ведучого Сергія Середу. Пара обмінялася клятвами на безлюдному острові в Таїланді. Тепер артистка поділилася подробицями такого весілля та зазначила, що наразі не знає чи вагітна.

У час, коли весь світ стурбувала пандемія коронавірусу, трапляють й хороші та зворушливі моменти. Одним із таких є казкове весілля української виконавиці MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова). Таємна церемонія відбулася на романтичному та безлюдному острові Таїланду. У відвертому інтерв'ю для програми "Світське життя" MamaRika та Сергій розповіли подробиці весілля та зізналися, про скількох дітей мріють.

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MamaRika та Сергій разом уже понад 5 років. Закохана пара довго не наважувалася на весілля, але врешті-решт вони побралися. Прихильники з нетерпінням чекали цього моменту. Проте церемонія була досить незвичною. Подружжя розповіло, що вони не хотіли для себе традиційного українського весілля. Сергій зауважив, що не вірять у прикмети щодо одруження у високосний рік.

Артистка розповіла, що, можливо, при надії, оскільки після весілля "б'ють гормони".

Я не знаю, чесно кажучи, треба вияснити. Я, до речі, стала дуже емоційною після весілля. Сергій каже, що, може, справді вже вагітна, бо постійно сльози на очах, "б'ють гормони". Можливо, все це зумовлено тим, що ми взяли додому песика і в мене прокинувся материнський інстинкт. Не знаю, але мені здається, що ні, не вагітна,

– зізналася співачка.

Новоспечена сім'я також поділилася, що на одному малюку не збирається зупинятися.

Чим більше, тим краще. Скільки буде під силу. Ми мріємо, можливо, колись всиновити дитину. Головне, щоб були можливості і все вдасться,

– розповіла MamaRika.

MamaRika та Сергій Середа у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн