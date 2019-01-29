Мамина копія: Аніта Луценко показала зворушливе фото з 2-річною дочкою

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко, яка два роки тому вперше стала мамою, показала шанувальникам, як підросла її донечка Мія.

Нове фото Аніта опублікувала на своїй сторінці в Intagram, на якому зіркова матуся з дочкою позують в схожих білих светрах та дивляться у камеру.

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Луценко народила дівчинку 7 червня 2016 року і рідко показувала малюка у соціальних мережах. Однак фітнес-тренерка неодноразово ділилася із шанувальниками секретами схуднення, дієтами після пологів, а також кумедними історіями з часів її вагітності.

До прикладу, раніше Аніта зізналася, що на перших місяцях вагітності їй хотілося їсти червону рибу, "нутеллу" і сосиски. "Все при тому, що ніколи ні до ні після не їла їх. І звичайно по 3 тарілки Том Ям в Таїланді з рисом", – додала вона.

Користувачі у мережі залишили зворушливі коментарі під знімком з Мією, зазначивши, що Аніта з дочкою – справжні копії.



Аніта Луценко і Мія / Instagram / @anitasporty



Вагітна Аніта Луценко / Instagram / @anitasporty